الضمان الاجتماعي: توقعات موعد صرف المساعدة المقطوعة .. ورد الوزارة علي اشاعات وقفها

كابتن نيوز – متابعات المساعدة المقطوعة 1441

في إطار المتابعات المستمرة لمستجدات اخبار صرف المساعدات المقطوعة وإستئنافها لجميع المسجلين علي القوائم الإنتظارية من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي بالبلاد السعودية، ينتظر الجميع في الوقت الراهن صرف مبالغ المساعدة التى تم إيقافها منذ ما يبلغ منذ (30) إسبوع بدون أي تصريحات من وزارة -العمل- بأي أسباب لوقفها.

ولهذا خرج الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية وخاصة المستفيدين والمستفيدات من برنامج الضمان الاجتماعي عن صمتهم بتوجيه العديد من الأسئلة علي موقع التدوينات الصغيرة -تويتر- بالصفحة الرسمية لخدمة العملاء راغبين الإجابة عن متي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441، ليتم الرد علي هذا الحساب بالإجابة التالية -لم يتم تحديد أي تواريخ محددة يتم فيها صرف المقطوعة، فعلي الجميع الإنتظار في الوقت الراهن إلي أن يتم صرفها بمشيئة الله تعالي.

كما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي اشاعات تفيد بوقف وإلغاء صرف المساعدة المقطوعة ولكن خرجت الوزارة نافيه تلك الإشاعات تمامًا.

هذا وقد قام العديد من مستفيدي الضمان المسجلين علي قوائم انتظار المساعدة المقطوعة بتدشين هاشتاج يطالبون الوزارة فيه بسرعة استئنافها لعمليات صرف المقطوعة 1441، نظرًا لما يمرون به من صعوبة ظروفهم المعيشية وخاصة الإسر السعودية المعتمدة بشكل كامل بعد الله سبحانه وتعالي عالي المبالغ التى يتم صرفها لهم من قبل المساعدات المقطوعة.

تجدر الاشارة إلي أن المساعدة المقطوعة تعد من ضمن البرامج المقدمة من وزارة العمل والتنمية بالبلاد السعودية، وهو برنامج مخصص لإستهداف كافة الأسر السعودية ذات الدخل الضعيف المسجلين في معاشات الضمان الاجتماعي وغير المسجلين فيه أيضًا، إذ يعمل هذا البرنامج علي صرف مساعدات مالية بشكل سنوي تترواح ما بين الـ (10400) ريال سعودي إلي (30000) ريال سعودي، ويتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة للأسر المحتاجة بناءًا علي عدد أفرادها كما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام برنامج الضمان الاجتماعي بالمملكة.

متي موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر محرم 1441

هناك بعد التوقعات التى تشير إلي تحديد موعد صرف المساعدات المقطوعة لشهر محرم للعام الهجري 1441 في خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالي، كما حرص وزارة العمل والتنمية علي توفير العديد من الطرق التى يمكن من خلالها قيام المستفدين بـ الاستعلام عن المساعدة المقطوعة عبر الإتصال علي رقم الجوال 8001222777 وإتباع الخطوات في الإتصال.

كما يمكن أيضًا الولوج إلي رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1441 عبر هذا الرابط .