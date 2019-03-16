موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني الجولة الـ 28

عشاق النادي الكتالوني على موعد لمشاهدة مواجهة فريقهم امام ريال بيتيس في الجولة الـ 28 من عمر الدوري الاسباني , والذي يتصدر فيه برشلونة على عرش النقاط برصيد 63 نقطه تفرق عن حامل المركز الثاني , نادي اتلتيكو مدريد بسبعة نقاط , حيث يمتلك اتلتيكو مدريد 56 نقطه في رصيده , كما ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 54 , وتستمر المواجهات الناريه بين الانديه الاسبانيه بشكل عام , بالخصوص بعد عودة زيدان لتدريب الريال , والفوز باولى مبارياته مساء اليوم السبت امام سيلتا فيغو بنتيجة 2-0 .

ونتابعكم عبر هذا المقال بـ ابرز اخبار مباراة يوم غدا بين برشلونة وريال بيتيس , وتوفير موعد اللقاء والتوقيت والقناة الناقلة وابرز الاخبار عن هذه المواجهه .

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

لقد تحدد ان يكون موعد مباراة برشلونة القادمة امام ريال بيتيس , في تاريخ يوم غدٍ الاحد بتاريخ 17 مارس 2019 – 10 رجب 1440 هـ , وعرض البث المباشر للمباراه عند الساعه الحادية عشر الا ربع مساء بتوقيت مكه المكرمه 10:45 مـ , ونقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الحصرية “قناة بي ان سبورت 3” bein sport 3 , وقنوات بي اوت كيو السعودية .

كما ومن المقرر ان يتم اللقاء على ارضية استاد نادي ريال بيتيس “بينتو فيامارين” , وكان حديث مدرب الكتالوني “فالفيردي” حول هذا اللقاء في المؤتمر الصحفي بليغا , حيث شدد على اهمية مواجهات فريقه القادمه في الدوري الاسباني , مع الحرص على اهمية التركيز عليها , وعدم الانشغال من قبل اللاعبين بالمواجهه المقرره في دوري الابطال امام مانشستر يونايتد , والتي ستكون في شهر ابريل القادم .

حيث ان المقابلات الحاليه في اللا ليجا تحمل نفس الاهميه وتتطلب نفس التركيز , بغرض المحافظه على الصداره وعدم التفريط بالنقاط التي يمتلكها الكتالوني كسلاح وفارق بينه وبين حاملي المركزين الثاني والثالث , اتلتيكو والريال .

وتجدر الاشاره الى ان اخر مباريات الكتالوني في الدوري الاسباني كانت قبل ايام , حينما تواجه امام رايو فاليكانو , وانتهت بفوز البرسا بنتيجة 3-1 .

وهو الامر الذي يعتبر دافعا قويا يمنح لاعبي برشلونة الاستمرار بتقديم الادار والنتائج الافضل في مواجهات لاليجا , بالخصوص وان اخر مباراه خاضها الكتالوني , كانت حاسمه امام ليون , وبتخطيه تلك العقبه تم تاهله للدوري الربع نهائي لدوري ابطال اوروبا بخماسية مقابل هدف , واختياره ليكون الخصم المقبل ضد مانشستر يونايتد الانجليزي , بعد ظهور نتيجة قرعة دوري الابطال لدور الثمانيه .

متابعة توقيت و موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس