موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني الجولة الـ 28

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني الجولة الـ 28
آخر تحديث مواعيد المباريات

عشاق النادي الكتالوني على موعد لمشاهدة مواجهة فريقهم امام ريال بيتيس في الجولة الـ 28 من عمر الدوري الاسباني , والذي يتصدر فيه برشلونة على عرش النقاط برصيد 63 نقطه تفرق عن حامل المركز الثاني , نادي اتلتيكو مدريد بسبعة نقاط , حيث يمتلك اتلتيكو مدريد 56 نقطه في رصيده , كما ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 54 , وتستمر المواجهات الناريه بين الانديه الاسبانيه بشكل عام , بالخصوص بعد عودة زيدان لتدريب الريال , والفوز باولى مبارياته مساء اليوم السبت امام سيلتا فيغو بنتيجة 2-0 .

ونتابعكم عبر هذا المقال بـ ابرز اخبار مباراة يوم غدا بين برشلونة وريال بيتيس , وتوفير موعد اللقاء والتوقيت والقناة الناقلة وابرز الاخبار عن هذه المواجهه .

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس

لقد تحدد ان يكون موعد مباراة برشلونة القادمة امام ريال بيتيس , في تاريخ يوم غدٍ الاحد بتاريخ 17 مارس 2019 – 10 رجب 1440 هـ , وعرض البث المباشر للمباراه عند الساعه الحادية عشر الا ربع مساء بتوقيت مكه المكرمه 10:45 مـ , ونقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الحصرية “قناة بي ان سبورت 3” bein sport 3 , وقنوات بي اوت كيو السعودية .

كما ومن المقرر ان يتم اللقاء على ارضية استاد نادي ريال بيتيس “بينتو فيامارين” , وكان حديث مدرب الكتالوني “فالفيردي” حول هذا اللقاء في المؤتمر الصحفي بليغا , حيث شدد على اهمية مواجهات فريقه القادمه في الدوري الاسباني , مع الحرص على اهمية التركيز عليها , وعدم الانشغال من قبل اللاعبين بالمواجهه المقرره في دوري الابطال امام مانشستر يونايتد , والتي ستكون في شهر ابريل القادم .

حيث ان المقابلات الحاليه في اللا ليجا تحمل نفس الاهميه وتتطلب نفس التركيز , بغرض المحافظه على الصداره وعدم التفريط بالنقاط التي يمتلكها الكتالوني كسلاح وفارق بينه وبين حاملي المركزين الثاني والثالث , اتلتيكو والريال .

وتجدر الاشاره الى ان اخر مباريات الكتالوني في الدوري الاسباني كانت قبل ايام , حينما تواجه امام رايو فاليكانو , وانتهت بفوز البرسا بنتيجة 3-1 .

وهو الامر الذي يعتبر دافعا قويا يمنح لاعبي برشلونة الاستمرار بتقديم الادار والنتائج الافضل في مواجهات لاليجا , بالخصوص وان اخر مباراه خاضها الكتالوني , كانت حاسمه امام ليون , وبتخطيه تلك العقبه تم تاهله للدوري الربع نهائي لدوري ابطال اوروبا بخماسية مقابل هدف , واختياره ليكون الخصم المقبل ضد مانشستر يونايتد الانجليزي , بعد ظهور نتيجة قرعة دوري الابطال لدور الثمانيه .

متابعة توقيت و موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس