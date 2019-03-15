موعد مباراة الهلال والاهلي في الدور النصف نهائي من البطولة العربية

يتابع جماهير كرة القدم العربية عموما والسعودية بشكل خاص , مباريات البطولة العربية القادمه للدور النصف نهائي من البطولة , حيث تقرر ان يتقابل فريقي الهلال والاهلي في النصف نهائي “مباراة الذهاب” وذلك بعد تاهلهما من الدور الماضي , وتخطي الهلال لفريق الاتحاد السكندري وخروجه بـ 3 اهداف من حصيلة المواجهتان , فيما تاهل الاهلي جدة الى النصف نهائي بعد تخطية عقبة نادي الوصل الاماراتي وتحقيقه نتيجة 4-3 لحصيلة المواجهتان بينهما .

موعد مباراة الهلال والاهلي في البطولة العربية

ولكل من يتسائل عن موعد مباراة الهلال والاهلي في ذهاب النصف نهائي للبطولة العربية 2019 , فقد تقرر ان يكون لقاء الكلاسيكو في تاريخ يوم الاحد المقبل 17 مارس 2019 -10 رجب 1440 هـ , وسيكون توقيت المواجهه عن الساعه الثامنه والنصف مساء بتوقيت السعودية , الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش .

القناة الناقلة لـ مباراة الهلال والاهلي في البطولة العربية

وسيتم نقل مباراة الهلال والاهلبي في البطولة العربيه , المباراه الاولى للنصف نهائي , على قناة السعودية الرياضيه المفتوحه , وعبر قناة ابو ظبي الرياضية , كما وسوف تشهد ارض استاد جامعة الملك سعودي بالرياض “ملعب نادي الهلال” هذه المواجهه , فيما سيكون لقاء العوده على ارض على ارضية نادي الاهلي جده “مدينة الملك عبدالله الرياضيه ” الجوهره المشعه بجده .

ولقد تناولت الصحف الرياضيه ومواقع الاخبار منذ ساعات , خبر طرح تذاكر مباراة الكلاسيكو , مباراة الهلال والاهلي في البطولة العربية 2019 , لقاء الذهاب , وتوفر التذاكر من يوم امس الخميس وحتى يوم اللقاء , او حتى نفاذ كمية تذاكر دخول مباراة الهلال والاهلي في البطولة العربية ( كاس الشيخ زايد لاندية الابطال)

وعليها فقد تم الكشف عن اسم الشركة الراعية لبيع تذاكر الكلاسيكو , وعرض الاسعار لجميع التذاكر المتاحه لجماهير الهلال والاهلي , والتنويه على توفرها الكتورنيا للتسهيل على الجماهير , وفيما يلي اسعار تذاكر مباراة الاهلي والهلال لبطول كاس زايد للاندية ..