موعد مباراة الهلال والاهلي في الدور النصف نهائي من البطولة العربية

يتابع جماهير كرة القدم العربية عموما والسعودية بشكل خاص , مباريات البطولة العربية القادمه للدور النصف نهائي من البطولة , حيث تقرر ان يتقابل فريقي الهلال والاهلي في النصف نهائي “مباراة الذهاب” وذلك بعد تاهلهما من الدور الماضي , وتخطي الهلال لفريق الاتحاد السكندري وخروجه بـ 3 اهداف من حصيلة المواجهتان , فيما تاهل الاهلي جدة الى النصف نهائي بعد تخطية عقبة نادي الوصل الاماراتي وتحقيقه نتيجة 4-3 لحصيلة المواجهتان بينهما .
موعد مباراة الهلال والاهلي في البطولة العربية
ولكل من يتسائل عن موعد مباراة الهلال والاهلي في ذهاب النصف نهائي للبطولة العربية 2019 , فقد تقرر ان يكون لقاء الكلاسيكو في تاريخ يوم الاحد المقبل 17 مارس 2019 -10 رجب 1440 هـ , وسيكون توقيت المواجهه عن الساعه الثامنه والنصف مساء بتوقيت السعودية , الخامسة والنصف بتوقيت جرينتش .
القناة الناقلة لـ مباراة الهلال والاهلي في البطولة العربية
وسيتم نقل مباراة الهلال والاهلبي في البطولة العربيه , المباراه الاولى للنصف نهائي , على قناة السعودية الرياضيه المفتوحه , وعبر قناة ابو ظبي الرياضية , كما وسوف تشهد ارض استاد جامعة الملك سعودي بالرياض “ملعب نادي الهلال” هذه المواجهه , فيما سيكون لقاء العوده على ارض على ارضية نادي الاهلي جده “مدينة الملك عبدالله الرياضيه ” الجوهره المشعه بجده .
ولقد تناولت الصحف الرياضيه ومواقع الاخبار منذ ساعات , خبر طرح تذاكر مباراة الكلاسيكو , مباراة الهلال والاهلي في البطولة العربية 2019 , لقاء الذهاب , وتوفر التذاكر من يوم امس الخميس وحتى يوم اللقاء , او حتى نفاذ كمية تذاكر دخول مباراة الهلال والاهلي في البطولة العربية ( كاس الشيخ زايد لاندية الابطال)
وعليها فقد تم الكشف عن اسم الشركة الراعية لبيع تذاكر الكلاسيكو , وعرض الاسعار لجميع التذاكر المتاحه لجماهير الهلال والاهلي , والتنويه على توفرها الكتورنيا للتسهيل على الجماهير , وفيما يلي اسعار تذاكر مباراة الاهلي والهلال لبطول كاس زايد للاندية ..
سعر “منصة بلاتيني” 1200 ريال
سعر منصة أفراد 800 ريال
سعر منصة العائلات 500 ريال
اسعار الدرجة الموحدة الواجهة (أ) 100 ريال
اسعار الدرجة الموحدة الواجهة (إف-دي) 75 ريال
اسعار الدرجة الموحدة للأفراد والعائلات 40 ريال
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