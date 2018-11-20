موعد مباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري القادمة يوم الاربعاء 21 نوفمبر 2018

متي موعد مباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري القادمة فى مباراة الذهاب في منافسات البطولة العربية كاس زايد 2019, هذا ما سوف نجاوب عليه فى خلال هذا المباراة لجميع الجماهير العربية والسودانية والجزائرية التى تنتظر إنطلاق هذا الديربي القوي والهام المنتظر, إذ من المقرر بأن يتواجه كلاً من المريخ واتحاد العاصمة والفريق الذي سينجح بتحقق الفوز سيتأهل إلي منافسات دور الثمانية من البطولة العربية للأندية الأبطال “كأس زايد”, جدير بالذكر بأن قرعة دور الستة عشر تم إقامتها فى مدينة الرياض العاصمة السعودية, وصرح فيها الاستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ, رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم, عن زيادة القيمة المالية المخصصة لجائزة الفريق الفائز بالبطولة إلي 7.5 مليون دولار.

ويدخل ميعاد إنطلاق مباراة المريخ واتحاد العاصمة القادمة تزامناً مع إنتهاء الموسم الكروي بالسودان وفى خلال الفترة الخاصة بالإعداد للموسم الكروي السوادني الجديد, جدير بالذكر بأن الموسم المحلي الكروي السوداني قد إنتهي فى التاريخ 7-10-2018, ليحصل فريق المريخ علي لقب السودان, والمركز الـ 2 فى منافسات الدوري, يذكر أيضاً بأن نادي المريخ استطاع التأهل إلي دور الستة عشر من البطولة العربية 2018 بعدما استطاع الفوز علي الجيش السوري, إذ استطاع أن يتمكن من تخطيه فى الذهاب ليتعادل فى الخرطوم, أما عن نادي العاصمة فقد استطاع أن يتغلب علي نادي القوة الجوية العراقي فى منافسات دور الـ 32 من البطولة العربية فى مباراتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة المريخ واتحاد العاصمة الجزائري القادمة

وفيما يخص توقيت مباراة المريخ ضد اتحاد العاصمة والقنوات الناقلة للقاء, فستكون قناة ابو ظبي الرياضية هي القناة التى ستقوم بإذاعة هذا اللقاء وجميع المباريات التى ستيم خوضها ضمن البطولة العربية للأندية الأبطال 2018 لإمتلاكها حقوق البث المباشر لجميع مباريات تلك البطولة, وعن موعد مباراة المريخ واتحاد العاصمة الذهاب سيتم خوضه فى العاصمة السودانية الخرطوم فى يوم الأربعاء الموافق 21 نوفمبر 2018 فى تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت العاصمة السودانية الخرطوم.