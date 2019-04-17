هذا تردد قناة بي اوت كيو 2019 الجديد beOUTQ Sport Live علي النايل سات .. تردد قناة beoutq 2019 .. الموضوع محدث

خدمة جديد نقدمها لكم وهي معرفة تردد قناة بي اوت كيو الجديد 2019 beOUTQ Spoort Live إذ عبر هذا المقال ننشر لكم أحدث ترددات قنوات بي اوت كيو beoutq الجديدة 2019 علي النايل سات مجاناً وهذا لإزدياد معدل البحث عن تردد قناة beoutq لإعتبارها أحد أشهر الترددات الرياضية التى يتم البحث عنها لتميزها القوي في تغطية كافة مجرياتالدوريات الأوروبية والعربية بشكل مباشر ومجانا وبصورة واضحة.
يأتي ذلك بعدما أعلنت مجموعة شبكات “قنوات بي اوت كيو الرياضية” الرسمية عن الترددات الجديدة المجانية للعام 2018/2019, وذلك ضمن مستجدات أخبار الترددات الجديدة للأقمار الصناعية, عن تردد “قنوات بي اوت كيو الرياضية” بتصريح جديد نشرت فيه الترددات المجانية لها علي جميع الأقمار الصناعية فى العالم للعام الميلادي الحالي 2019, وهي الترددات الجديدة للقناة التى سنقوم بنشرها عبر هذا المقال الآن لجميع متابعي “كابتن نيوز” الذي سيتيح إمكانية معرفة جميع ترددات قناة بي اوت كيو الرياضية المجانية 2018 التي تقوم ببث جميع مباريات كرة القدم بشكل مجاني تماماً.
قناة بي اوت كيو 2019
كما أعلنت مجموعة قنوات بي اوت كيو عن تحديث آخر لجميع ترددات قنوات beoutq لجميع الباقة الخاصة بها بشكل كامل علي كلاً من الأقمار الصناعية (عرب سات-بدر) قنوات بي اوت كيو علي النايل سات, بالإضافة إلي دعوتها لجميع محبي ومتابعي المباريات بالدخول إلي رابط البث المباشر لقنوات ي اوت كيو المفتوح والمجاني الذي يقوم بنقل مباريات نهائي كأس العالم بشكل مجاني علي القمر الصناعي العربي “نايل سات” بالإضافة إلي الأقمار الصناعية “العرب سات, والهود بيرد” بأحدث الترددات التى توفر إشارة قوية علي جهاز الريسفير.
ما هو تردد قناة بي اوت كيو الجديد 2019
فإلي جميع متابعي الساحرة المستديرة فى المملكة العربية السعودية, وجميع المتابعين محبي مشاهدة مباريات كرة القدم فى كافة البطولات المقامة حاليا خاصة مع بداية الموسم, الآن أصبح لديكم إمكانية سهلة لكي تقوموا بمشاهدة المباريات بشكل مباشر وبدون وجود أي تقطيع أو تشويش فى مواقع تقوم بالإحتيال عليكم .
إيش ترددات قنوات beOUTQ Spoort بي اوت كيو 2019
فقط يمكنكم ذلك الآن عن طريق ظبط ترددات قنوات بي اوت المجانية beOUT وهي مجموعة القنوات التى تقوم بنقل جميع مباريات الساحرة المستديرة فى الموسم الكروي الجديد 2019 علي كافة الأقمار الصناعية بالبث المباشر والحصري مجاناً.
ويمكنكم متابعة البث المباشرة للقناة من هنا.
ضبط تردد قناة بي اوت كيو الرياضية الجديد 2019
والآن لجميع الراغبين بمعرفة ترددات قنوات beOUT الناقلة لجميع مباريات كرة القدم مجانا وبدون تقطيع علي القمر الصناعي العرب سات والنايل سات والهوت بيرد, يمكنكم ذلك من خلال ضبط الريسيفر الخاص بكم علي الترددات الرسمية التى نشرتها وإعتمدتها قنوات beOUT وهي الترددات الآتية:-
تردد قناة بي اوت كيو beOUTQ الرياضية الجديد 2019
|اسم القمر
|تردد القناة
|الإستقطاب
|معامل الترميز
|التصحيح
|اسم القناة
|قمر عرب سات
|12207
|عمودي
|27500
|5/6
|قناة بي اوت كيو 2018 beOUTQ Spoort
|قمر عرب سات
|11919
|أفقي
|27500
|5/6
|قنوات بي اوت كيو 2018 beOUTQ Spoort
|قمر عرب سات
|12380
|أفقي
|27500
|5/6
|قنوات بي اوت كيو 2018 beOUTQ Spoort
|قمر نايل سات
|12344
|عمودي
|27500
|5/6
|قنوات بي اوت كيو 2018 beOUTQ Spoort
|قمر نايل سات
|12034
|أفقي
|27500
|5/6
|قنوات بي اوت كيو 2018 beOUTQ Spoort
يرجي الأخذ في الاعتبار لإستقبال مجموعة قنوات بي اوت كيو الفضائية بشكل سليم يجب شراء الريسفير الخاص بهم مع دفع اشتراك رمزي بسيط وبهذا يمكنكم التمتع بمشاعدة قنوات بي اوت كيو الرياضية بشكل مباشر بدون اي تقطيع. (تحديث)
التعليقات
الرسيفر العادي لايأتي بالقنوات
ولابد من رسيفر معين
شكرا لكل العاملين بقناة بى اوت كيو نشكركم على مجهودكم الضخم العظيماخوكم فتحى محمد ابو دنيا مطوبس ـ محافظة كفر الشيخ ـ مصر
شباب الاشارة موجودة بس القنوات ماطلعو لي في البحث في قمر النايل سات اخوكم من الجزائر
رجاءا ماهو التردد قناة بي اوتو كيو لجمهورية موريتانيا
salam ana mina lma4rib 3lax katsr9o bein
هل القمر عرب سات هو بدر سات ولا مختلفين وهل يوجد قمر اسمه بى أوت كيو
ما هو التردد الجديد على عرب سات ارجو الرد جزاكم الله خير
يااخوان الي مو شغاله عنده يسوي تحديث للرسيفر وبعدين يشبكه على الوايفاي ويبحث عن الترددات وانشاالله يشتغل
لم يعمل معي هل تعمل هذه القناة في مصر علي رسيفر سترونج ارجو الرد بسرعة
هل تعمل مع الرسيفرات المدمجة مع التلفزيونات LG
القمر اكسبريس الروسي 11غرب. يقوم بتشغيل بي اوت كيو مجانا بالسيفر العادي ممكن
كبف نجيبه هذا القمر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تشتغل على جهاز vision amigo4 افيدوني من فضلكم
انا عندي ريسيفر beoutq كان شغال ..بس مشتغلش بعد اخر update .. كل القنوات مش شغاله .. اشغلهم ازاي؟
شكرا
القنوات محتاجة إشارة قوية أكثر من 70 الترددات السابقه اتجاه اللاقط يتجة للأسفل بزاوية منفرجة وآخر شي تشغله قنوات على عرب سات فقط وتدخل لضبط الرسيفر وتعمل للدايزك 1 وتخرج تكفي الجهاز لمده دقيقتين وتعيد تشغيلة وتنتظر إلى انضباط الوقت على بلدك وتدخل إلى القنوات وان شاء الله تشتغل
نعم انا من الجزائر القنوات تعمل في البدر لكن لا توجد تماما في النايل سات على الترددين المذكورين وشكرا
سبايدر تي ٨٨٨
لكي تشتغل هذه القنوات لازم الرسيفر بدعم تقنية اي وهي تقنية تتعلق بالصورة
اخوكم من الجزاىر
اكتب تعليقك هنا… ياشباب سلام عليكم ف نوع رسيفر غير البي اوت بي يشغل القنوات د
منين نشتري الرسيفر في مصر
ريسيفر سيناتور ٩٩٩ وريسيفر هيرشمان ٣٢٠٠
يااخوان اللي بدو يشتغل عندو قنوات بي اوت كيو يشتري رسيفر GEANT. بتقنية 4k سعره 30 الف ليرة سوريا
لازم جهاز الاستقبال يحتوي على هذه الخاصبة حتى تشتغل قنوان بي اوت كيو (H.265)
واللي عنده جهاز بخاصية 2.64 هل هناك حل لالتقاط قنوات
كم ثمنه الرسيفر بالأردن بشمهندس
انا عندي بي أوت كيو ولسا ما يشتغل ما اعرف السبب
شكرااا
مشكورين يعم
بي أوت كيو ممتاز والله
القنوات فقط تشتغل على رسيفرات بي اوت كيو واذا اشتريت الرسيفر تحصل القنوات شغاله على طول من غير برمجه
لازم يكون عندك لاسيفر بي اوت كيو على شأن تشتغل عندك
لازم يكون اسيفر بوت ولا اي سيفر
عيت ماتنزل
القنوات لاتظهر بهذه الترددات ..
القنوات تحتاج رسيفر خاص بقنوات بي اوت وكذلك اشتراك سنوي رمزي ..
شكرا بي اوت 🇸🇦
12344/رأسي مش شغال
أهلا بك ممدوح ..
جرب هذا التردد
القمر: نايل سات
التردد : 12034
الاستقطاب: افقي
معدل الترميز: 5/6
تردد قناة صحيح علي اسيفر المخفي
سلام إخواني كيف أعمال
وهتفتح ولا لزم نت
اعطيناا التردد في الجزائر وشكراا
التردد لا يعمل بجنوب للمغرب
على القمر بدر
هل من تقنية أخرى تتعلق برأس اللاقط
القنوات لاتعمل عندنا ما الحل رجاءا
منزلتش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليش ما بي ترودو علي الاستفسار بتاع الاشحاص يا محترمين
اخى الكريم يعمل قمر نيل سات 12344 راسى 27500
الإشارة ممتازة والقنوات لا توجد عند البحث
هل تملك بي اوت كيو تأكدوا من اتجاه اللاقط على الصحن وتكون الإشارة اقوي من 70
هل تملك بي اوت كيو تأكدوا من اتجاه اللاقط على الصحن وتكون الإشارة اقوي من 70
هلا ولا بي الاسياد
يا هلا بالاسياد
السلام عليكم اخواني انا سيف من الجزائر اريد ان استفسر على قناة boetq لاتعمل عندنا هل يوجد تردد الجديد من فضلكم وشكرا
السلام عليكم ورحمة وبركاته اخواننا في السعودية انا اخوكم من العراق
احلى ناس اهل العراق والله نحبكم ❤️
في أي مكان يباع الرسيفر في مصر