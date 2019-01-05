تردد قناة بي اوت كيو مباشر الجديد 2018 beOUTQ Spoort إضبط بث ترددات قنوات بي اوت كيو مجاناً الجديدة 2018 لمتابعة المباريات .. ما هو تردد لقناة beoutq على القمر الصناعي نايل سات .. محدث

كابتن نيوز – ترددات القنوات الرياضية علي النايل سات 2019
يبحث الكثير من محبي مشاهدة مباريات الساحرة المستديرة العربية والعالمية علي ترددات قنوات بي اوت كيو الرياضية الشغالة, ولذلك أعلنت مجموعة شبكات “قنوات بي اوت كيو الرياضية” الرسمية عن الترددات الجديدة المجانية للعام 2018/2019, وذلك ضمن مستجدات أخبار الترددات الجديدة للأقمار الصناعية, عن تردد “قنوات بي اوت كيو الرياضية” بتصريح جديد نشرت فيه الترددات المجانية لها علي جميع الأقمار الصناعية فى العالم للعام الميلادي الحالي 2018, وهي الترددات الجديدة للقناة التى سنقوم بنشرها عبر هذا المقال الآن لجميع متابعي “كابتن نيوز” الذي سيتيح إمكانية معرفة جميع ترددات قناة بي اوت كيو الرياضية المجانية 2018 التي تقوم ببث جميع مباريات كرة القدم بشكل مجاني تماماً.
إذ أعلنت مجموعة beoutq عن آخر تحديث لجميع ترددات قنوات beoutq لجميع الباقة الخاصة بها بشكل كامل علي كلاً من الأقمار الصناعية (عرب سات-بدر) قنوات بي اوت كيو علي النايل سات, بالإضافة إلي دعوتها لجميع محبي ومتابعي المباريات بالدخول إلي رابط البث المباشر لقنوات ي اوت كيو المفتوح والمجاني الذي يقوم بنقل مباريات نهائي كأس العالم بشكل مجاني علي القمر الصناعي العربي “نايل سات” بالإضافة إلي الأقمار الصناعية “العرب سات, والهود بيرد” بأحدث الترددات التى توفر إشارة قوية علي جهاز الريسفير.
تردد بي اوت كيو 2018 الجديد
فإلي جميع متابعي الساحرة المستديرة فى المملكة العربية السعودية, وجميع المتابعين محبي مشاهدة مباريات كرة القدم فى كافة البطولات المقامة حاليا خاصة مع بداية الموسم, الآن أصبح لديكم إمكانية سهلة لكي تقوموا بمشاهدة المباريات بشكل مباشر وبدون وجود أي تقطيع أو تشويش فى مواقع تقوم بالإحتيال عليكم .
تردد قناة beOUTQ Spoort بي اوت كيو الجديدة
فقط يمكنكم ذلك الآن عن طريق ظبط ترددات قنوات بي اوت المجانية beOUT وهي مجموعة القنوات التى تقوم بنقل جميع مباريات الساحرة المستديرة فى الموسم الكروي الجديد 2018 علي كافة الأقمار الصناعية بالبث المباشر والحصري مجاناً.
ويمكنكم متابعة البث المباشرة للقناة من هنا.
ترددات قنوات بي اوت كيو الرياضية الجديد 2018
والآن لجميع الراغبين بمعرفة ترددات قنوات beOUT الناقلة لجميع مباريات كرة القدم مجانا وبدون تقطيع علي القمر الصناعي العرب سات والنايل سات والهوت بيرد, يمكنكم ذلك من خلال ضبط الريسيفر الخاص بكم علي الترددات الرسمية التى نشرتها وإعتمدتها قنوات beOUT وهي الترددات الآتية:-
تردد قناة بي اوت كيو الرياضية
|اسم القمر
|تردد القناة
|الإستقطاب
|معامل الترميز
|التصحيح
|اسم القناة
|قمر عرب سات
|12207
|عمودي
|27500
|5/6
|قناة بي اوت كيو 2018 beOUTQ Spoort
|قمر عرب سات
|11919
|أفقي
|27500
|5/6
|قنوات بي اوت كيو 2018 beOUTQ Spoort
|قمر عرب سات
|12380
|أفقي
|27500
|5/6
|قنوات بي اوت كيو 2018 beOUTQ Spoort
|قمر نايل سات
|12344
|عمودي
|27500
|5/6
|قنوات بي اوت كيو 2018 beOUTQ Spoort
|قمر نايل سات
|12034
|أفقي
|27500
|5/6
|قنوات بي اوت كيو 2018 beOUTQ Spoort
يرجي الأخذ في الاعتبار لإستقبال مجموعة قنوات بي اوت كيو الفضائية بشكل سليم يجب شراء الريسفير الخاص بهم مع دفع اشتراك رمزي بسيط وبهذا يمكنكم التمتع بمشاعدة قنوات بي اوت كيو الرياضية بشكل مباشر بدون اي تقطيع. (تحديث)
التعليقات
السلام عليكم ورحمة وبركاته اخواننا في السعودية انا اخوكم من العراق
احلى ناس اهل العراق والله نحبكم ❤️
في أي مكان يباع الرسيفر في مصر
السلام عليكم اخواني انا سيف من الجزائر اريد ان استفسر على قناة boetq لاتعمل عندنا هل يوجد تردد الجديد من فضلكم وشكرا
هلا ولا بي الاسياد
يا هلا بالاسياد
الإشارة ممتازة والقنوات لا توجد عند البحث
هل تملك بي اوت كيو تأكدوا من اتجاه اللاقط على الصحن وتكون الإشارة اقوي من 70
هل تملك بي اوت كيو تأكدوا من اتجاه اللاقط على الصحن وتكون الإشارة اقوي من 70
اخى الكريم يعمل قمر نيل سات 12344 راسى 27500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ليش ما بي ترودو علي الاستفسار بتاع الاشحاص يا محترمين
منزلتش
القنوات لاتعمل عندنا ما الحل رجاءا
التردد لا يعمل بجنوب للمغرب
على القمر بدر
هل من تقنية أخرى تتعلق برأس اللاقط
12344/رأسي مش شغال
أهلا بك ممدوح ..
جرب هذا التردد
القمر: نايل سات
التردد : 12034
الاستقطاب: افقي
معدل الترميز: 5/6
تردد قناة صحيح علي اسيفر المخفي
سلام إخواني كيف أعمال
وهتفتح ولا لزم نت
اعطيناا التردد في الجزائر وشكراا
القنوات لاتظهر بهذه الترددات ..
القنوات تحتاج رسيفر خاص بقنوات بي اوت وكذلك اشتراك سنوي رمزي ..
شكرا بي اوت 🇸🇦
عيت ماتنزل
لازم يكون اسيفر بوت ولا اي سيفر
لازم يكون عندك لاسيفر بي اوت كيو على شأن تشتغل عندك
القنوات فقط تشتغل على رسيفرات بي اوت كيو واذا اشتريت الرسيفر تحصل القنوات شغاله على طول من غير برمجه
بي أوت كيو ممتاز والله
مشكورين يعم
شكرااا
انا عندي بي أوت كيو ولسا ما يشتغل ما اعرف السبب
كم ثمنه الرسيفر بالأردن بشمهندس
لازم جهاز الاستقبال يحتوي على هذه الخاصبة حتى تشتغل قنوان بي اوت كيو (H.265)
واللي عنده جهاز بخاصية 2.64 هل هناك حل لالتقاط قنوات
يااخوان اللي بدو يشتغل عندو قنوات بي اوت كيو يشتري رسيفر GEANT. بتقنية 4k سعره 30 الف ليرة سوريا
منين نشتري الرسيفر في مصر
ريسيفر سيناتور ٩٩٩ وريسيفر هيرشمان ٣٢٠٠
لكي تشتغل هذه القنوات لازم الرسيفر بدعم تقنية اي وهي تقنية تتعلق بالصورة
اخوكم من الجزاىر
اكتب تعليقك هنا… ياشباب سلام عليكم ف نوع رسيفر غير البي اوت بي يشغل القنوات د
سبايدر تي ٨٨٨
نعم انا من الجزائر القنوات تعمل في البدر لكن لا توجد تماما في النايل سات على الترددين المذكورين وشكرا
القنوات محتاجة إشارة قوية أكثر من 70 الترددات السابقه اتجاه اللاقط يتجة للأسفل بزاوية منفرجة وآخر شي تشغله قنوات على عرب سات فقط وتدخل لضبط الرسيفر وتعمل للدايزك 1 وتخرج تكفي الجهاز لمده دقيقتين وتعيد تشغيلة وتنتظر إلى انضباط الوقت على بلدك وتدخل إلى القنوات وان شاء الله تشتغل
شكرا
انا عندي ريسيفر beoutq كان شغال ..بس مشتغلش بعد اخر update .. كل القنوات مش شغاله .. اشغلهم ازاي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تشتغل على جهاز vision amigo4 افيدوني من فضلكم