وزارة التعليم تؤجل فرص المقابلات الشخصية لمرشحي برنامج خبرات حتى تاريخ 22 شوال

جاء في البيان الصادر عن وزير التربية والتعليم في المملكة العربية السعوديه قبل ساعات , بالعمل على تاجيل الفرص التي اتيحت في نهاية شهر رمضان باتمام عمليات المقابله الشخصيه التابعه لبرنامج خبرات التعليمي , وذلك حتى نهاية شهر شوال الجاري 1438 , وفي هذا فقد جاء نص الخبر من جريدة الرياض السعوديه الالكترونية كالتالي ..

قام المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ” الدكتور مبارك العصيمي ” بالتاكيد على إنه بالعمل على مانصت عليه مكرمة خادم الحرمين الشريفين والعمل على تمديد إجازة عيد الفطر الى 15 شوال الحالي .

فقد جاء في هذا وجوب الاخذ بالاعتبار على بعض الامور التي اتت لاحقا ومنها الأمر الذي ترتب عليه تغيير برنامج المقابلات المركزية المختصه بالمترشحين وذلك عبر برنامج خبرات التعليمي , والذي تم من خلاله العلم بتأجيل بداية المقابلات الشخصية للمترشحين ضمن اليات برنامج خبرات

وعليها فقد تم اصدار القرار بان تبدأ المقابلات الشخصيه من جديد في تاريخ يوم الأحد 22 شوال 1438هـ، وان يتم ذلك وفق نفس النظام والترتيب نفسه الذي كانت عليه دون اية تغييرات .