ننشر لكم قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2017 على MBC دراما – عروض مسلسلات رمضان الخليجية

قائمة مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2017 , تقوم مجموعة قنوات إم بي سي كما عودتنا فى كل عام فى ضمن الجروب الخاص لمجموعة قنواتها, بعرض جديد البرامج والمسلسلات الدرامية العديدة والمتنوعة فى خلال أيام شهر رمضان الكريم, ومع إختلاف الأذواق فنجد بأن قنوات ام بي سي تقوم بإرضاء جميع مشاهديها بتقديم المسلسلات الخليجية والمصرية والسورية, فى خلال أيام شهر رمضان من كل عام.

ويتهافت الكثيرون للبحث عن اوقات ومواعيد عروض برامج ومسلسلات mbc دراما في شهر رمضان مسلسلات رمضان 2017 على mbc دراما .

ومن هنا ننشر لكم عبر هذا المقال المواعيد الرسميه لعرض جميع المسلسلات الخليجيه عبر محطة mbc دراما من اول يوم في شهر رمضان وحتى اليوم الـ 30 , وعن اسماء المسلسلات المعروضه حصريا هذا الموسم رمضان 2017 – 1438 , عبر محطة mbc دراما .

توقيت عرض مسلسلات رمضان 2017 على MBC دراما

مسلسل حلاوة الدنيا

توقيت عرض المسلسل : عند الساعه 3:00 صباحا بتوقيت السعوديه

توقيت اعادة عرض المسلسل :عند الساعه 8:00 بتوقيت السعوديه

مسلسل اقبال يوم اقبلت

توقيت عرض المسلسل :عند الساعه 4:00 صباحا بتوقيت السعوديه

توقيت اعادة عرض المسلسل : عند الساعه 14:00 مساء بتوقيت السعوديه

مسلسل اليوم الاسود

توقيت عرض المسلسل : عند الساعه 5:00 صباحا بتوقيت السعوديه

توقيت اعادة عرض المسلسل : عند الساعه 13:00 مساء بتوقيت السعوديه

مسلسل الهيبة

توقيت عرض المسلسل : عند الساعه 6:00 صباحا بتوقيت السعوديه

توقيت اعادة عرض المسلسل : عند الساعه 11:00 صباحا بتوقيت السعوديه

مسلسل العقاب والعفرا

توقيت عرض المسلسل : عند الساعه 7:00 صباحا بتوقيت السعوديه

توقيت اعادة عرض المسلسل : عند الساعه 12:00 صباحا بتوقيت السعوديه

مسلسل كحل اسود قلب ابيض

توقيت عرض المسلسل : عند الساعه 9:00 صباحا بتوقيت السعودية

توقيت اعادة عرض المسلسل : عند الساعه 16:00 مساء بتوقيت السعوديه

مسلسل لا تطفئ الشمس

توقيت عرض المسلسل : عند الساعه 10:00 صباحا بتوقيت السعودية

توقيت اعادة عرض المسلسل : عند الساعه 18:00 مساء بتوقيت السعوديه