كليب “Wild Thoughts” يشعل مواقع التواصل و”يوتيوب”

فقد قام كليب وايلد ثوتس (افكار متوحشة) للمغنية السمراء الشهيرة ريهانا, ومغني الراب والمنتج الامريكي ذي الأصول الفلسطينية الدي جي خالد بإشعال مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب فى ضمن ألبومه العاشر “جريفول” الذي قام بطرحة فى هذا الإسبوع.

حيث قام الموقع الإلكتروني الفرنسي “بوبليك أف أر” بالذكر بان ريهانا فى هذا الكليب قد ظهرت جميلة ومثيرة أكثر من أي وقت مضي فقد تميزت بالملابس الضيقة والألوان الصارخة التى جعلت هذا الكليب الناري يتمكن من حصد 500 ألف مشاهدة بعد بضعة ساعات فقد من طرحة على موقع اليوتيوب.

وقد اضاف الموقع بان ألبوم “جريتفول” يحتوي أيضا على ريمكس لأغنية الدي جي خالد والمطرب العالمي كارلوس سنتانا الشهيرة بـ “ماريا .. ماريا” قامت ريهانا والدي خالد بتصوريه فى ولاية ميامي الأمريكية.