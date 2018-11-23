مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في محل جزارة بالدقهلية أثناء تنظيفه لافتة المحل

كابتن نيوز – متابعات

في حادثة أليمة اليوم استقبلت المستشفي المركزية بالمطرية فى محافظة الدقهلية شخصاً يدعي احمد.ح.ع يبلغ من العمر ستة عشر عاماً وكان عاملاً فى أحد محلات الجزاره ويقيم في بندر المطرية وهو جثة هامة علي إثر صدمته بصعق كهربائي أدي إلي وفاته فى الحال.

إذ أخطر مدير مباحث الدقهلية, اللواء محمد شرباش, مدير أمن محافظة الدقهلية, اللواء محمد حجي, بوفاة عامل في أحد المحلات بسبب صعق كهربائي.

وعلي الفور قامت قوات الأمنية بالإنتقال إلي مكان الحادث للتحري, وبسؤال ولي أمر المتوفي وزميله فى العمل أفادو بان المتوفي لاقي حتفه أثناء تنظيفه للافته المحل نتيجة صعقه بتيار كهربائي عندما لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية وهو ما أدي إلي وفاته فى الحال.