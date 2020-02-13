هذا تاريخ موعد تسجيل رياض الاطفال 1441-1442 عبر نظام نور

تقدمت وزارة التعليم السعوديه بالكشف عن الموعد الرسمي لفتح روابط تسجيل الروضات الحكومية “رياض الاطفال 1441-1442” لجميع الاطفال الذين تتناسب اعمارهم مع مرحلة التسجيل المبكر للعام الدراسي الجديد 1442 هجرياً .

وفي هذا الصدد اكدت وزارة التعليم استمرارها بتلقي طلبات التسجيل للطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية وفي رياض الاطفال الكترونياً عبر موقع نظام نور المركزي التعليمي .

وموقع نظام نور يوفر الكثير من الخدمات لوليّ الامر والطالب والمعلم , والتي من شانها ان تسهل وتخفف الواجبات التي لابد من عملها والاتيان بها ومن ضمنها استعلام نتائج التقارير الشهرية ونتائج الشهادات الفصلية والنهائية واتمام عمليات التسجيل لطلاب الايتدائي والروضات الحكومية ان كانوا من الجنسية السعودية او من غيرها.

ناهيك عن توفير خدمات متعددة للمعلمين والاداريين في حركة النقل وتقديم الشكاوى والتظلمات وتوفير خدمات المعلومات التي تربط المعلم بالطالب من خلال المستوى الدراسي والدرجات وعدد مرات الغياب والجدول المدرسي والتقويم الدراسي وغيرها .

موعد تسجيل رياض الاطفال 1441-1442 عبر نظام نور

ولان البحث يزداد هذه الايام عن متى موعد فتح باب تسجيل رياض الاطفال للعام الدراسي 1442 هـ وفتح رابط نظام نور المخصص لتسجيل الروضات الحكومية وتحديد الاعمار المطابقة لدخول الروضة باختلاف المستويات فيما بينها .

ومن هنا نوافيكم بجدولة موعد تسجيل الروضات الحكومية 1441-1442 هـ ..

مستوى أول : من أكمل 3 سنوات ولم يبلغ سن الرابعة في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442

يبدأ تسجيلهم بتاريخ 16/08/1440هـ الموافق21/04/2019مـ

ينتهي تسجيلهم بتاريخ 30/08/1441هـ الموافق23/04/2020مـ.

مستوى ثاني : من أكمل 4 سنوات ولم يبلغ سن الخامسة في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442

يبدأ تسجيلهم بتاريخ 16/08/1440هـ الموافق21/04/2019مـ

ينتهي تسجيلهم بتاريخ 30/08/1441هـ الموافق23/04/2020مـ.

مستوى ثالث : من أكمل 5 سنوات ولم يبلغ سن السادسة في بداية العام الدراسي والموافق 11/01/1442

يبدأ تسجيلهم بتاريخ 16/08/1440هـ الموافق21/04/2019مـ

ينتهي تسجيلهم بتاريخ 30/08/1441هـ الموافق23/04/2020مـ.

رابط تسجيل الروضات 1442 نظام نور

ولجميع اولياء الامور الراغبين بالاطلاع على تفاصيل اكثر حول عمليات تسجيل نظام نور للروضات والمستجدين للمرحلة الابتدائية , ننشر هنا رابط دخول مباشر لصفحة نظام نور تسجيل طالب جديد في الروضة – الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي 1442 هـ .. ( هنا )