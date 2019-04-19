نظام نور .. رابط استعلام نتائج الطلاب 1440 برقم الهوية فقط

ضمن تساؤلات ومتابعات الكثير من اولياء الامور في المملكة العربية السعودية حول نتائج الطلاب والطالبات للعام 1440 , وتحصيل المواد الدراسية بنهاية فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني , نعتني بنشر الرابط المباشر لـ استعلام نتائج الطلاب 1440 برقم الهوية , من خلال زيارة موقع نظام نور المركزي الالكتروني , والمخصص لاعلان نتائج جميع الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية عبر الاشعارات والكشوفات الخاصه بدرجات الطالب عبر نظام نور , من خلال حساب ولي الامر او حساب الطالب نفسه على بوابة النظام .

وكما تعودنا كل عام في فترة الاختبارات النهائية “اختبارات الفصل الدراسي الثاني” من كل عام دراسي للمرحلة الاعدادية والثانويه , يتم ظهور نتائج المرحلة الابتدائية , حيث تنتهي فترة التقييم والمتابعه لجميع مهارات طلاب الابتدائي قبل اسبوع من بداية اختبارات المتوسط والثانوي .

وحيث ان جميع مدارس المملكة العربية السعودية للمرحلة الابتدائية “اهلية وحكومية” قد اعلنت عن الانتهاء من تقييم طلابها وطالباتها للعام الدراسي الحالي 1440 , ولم يتبقى سوى رصد الدرجات ومستويات المهارات على نظام نور الكترونيا , وقبل نسخها وطباعتها في الاشعارات الورقية .

وذلك بناءً على حرص وتوجيهات وزارة التعليم المعلنه لكل ادارات المدارس السعودية , بحيث يتسنى لاولياء الامور والطلاب التعرف على مستوياتهم من خلال التقارير النهائية في نظام نور , واعلان موعد نتائج الطلاب 1440 للمرحلة الابتدائية خلال ايام .

وبدورنا وعبر “كابتن نيوز” نقدم لكم في هذا المقال موعد ظهور النتائج على موقع نظام نور , ورابط موقع نظام نور المباشر للدخول من حساب ولي الامر او الطالب برقم الهوية فقط , ونتائج طلاب المتوسط والثانوي بمجرد الانتهاء من تحضيرات الاختبارات خلال اسبوعين .

موعد ظهور نتائج نظام نور للطلاب 1440 الابتدائي

من المقرر ان يتم رصد درجات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية “اول , ثاني , ثالث , رابع , خامس , سادس” على موقع نظام نور بنهاية دوام يوم غدٍ الخميس 12 شعبان 144- / 18 ابريل 2019 , وتوفير الكشوفات الخاصه بالنتائج من يوم غد الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل 19 شعبان 1440 / 22 ابريل 2019 , بحسب ما اعلنته وزارة التعليم السعودية .

موعد ظهور نتائج نظام نور للطلاب 1440 المتوسط

من المقرر ان يتم رصد درجات طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة “اول , ثاني , ثالث ” على موقع نظام نور بتاريخ يوم الخميس 26 شعبان 1440 / 2 مايو 2019 , وتوفير الكشوفات الخاصة بالنتائج على موقع نظام نور المركزي من هذا التاريخ وحتى تاريخ نهاية دوام المعلمين والمعلمات 10 رمضان 1440 / 15 مايو 2019 , بحيث يتسنى لـ الادارات التعليمية رصد درجات ونتائج الاعادة للطلاب اللذي اخفقوا في الاختبارات النهائية وتمت اعادتها لهم في الاسبوع الذي يسبق اجازة المعلمين .

موعد ظهور نتائج نظام نور للطلاب 1440 الثانوي

من المقرر ان يتم رصد درجات طلاب وطالبات المرحلة الثانوية “اول , ثاني , ثالث ” على موقع نظام نور بتاريخ يوم الخميس 26 شعبان 1440 / 2 مايو 2019 , وتوفير الكشوفات الخاصة بالنتائج على موقع نظام نور المركزي من هذا التاريخ وحتى تاريخ نهاية دوام المعلمين والمعلمات 10 رمضان 1440 / 15 مايو 2019 , بحيث يتسنى لـ الادارات التعليمية رصد درجات ونتائج الاعادة للطلاب اللذي اخفقوا في الاختبارات النهائية وتمت اعادتها لهم في الاسبوع الذي يسبق اجازة المعلمين .

رابط موقع نظام نور لـ استعلام نتائج الطلاب 1440 برقم الهوية