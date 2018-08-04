إعرف نتيجة الثانوية اليمنية 2018 اليوم اونلاين برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية

فى الفترة التى إنتهت فيها جميع الإمتحانات فى الدول العربية والجميع منتظر ويرتقب إعلان نتائج الإمتحانات, نتابعكم اليوم بإعلان نتيجة الثانوية اليمنية 2018, وذلك بالتزامن مع إنتهاء الإمتحانات الثانوية اليمنية للعام الدراسي الجاري 2018 منذ ما يقرب 15 يوماً إذ إنتهت إختبارات الثانوية اليمنية فى السابع عشر من شهر يوليه المنصرم 2018, وهي الإمتحانات التى قام طلاب الثانوية العامة اليمنية “علمي وأدبي” بأداء الإمتحانات بدون أي مشاكل إذ مرت الإمتحانات اليمنية مرور الكرام علي الطلاب.

وفى الوقت الراهن ينتظر طلاب الثانوية اليمنية إعلان نتيجة إمتحانات الثانوية في اليمن 2018, فمثل هذه الأوقات تشهد حالة كبيرة من القلق والتوتر علي الجميع بداية من الطلاب وحتي أولياء الأمور الذين يرغبون بالإطمئنان علي مستقبل أبنائهم, فمنذ أن انتهت الإمتحانات والحميع يقوم بالبحث عن موعد إعلان نتائج الثانوية اليمنية 2018, هنا علي بوابة كابتن نيوز نوفر لجمي الراغبين بالتعرف علي مستجدات موعد اعلان نتيجة إمتحانات الثانوية فى اليمن التى ستقوم وزارةالتربية والتعليم اليمنية بالإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها, وفرت الوزارة رابطا يمكن من خلاله القيام بتنزيل المناهج الدراسية والإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمنية 2018 برقم الجلوس عبر رابط موقع وزرة التربية والتعليم اليمنية من هنا.

رابط الإستعلام عن نتيجة الثانوية اليمنية 2018

هذا وقد خرجت وزارة التربية والتعليم اليمنية بتصريح جديد لها أفادت خلاله بأنه تم الإنتهاء بالفعل من أعمال التصحيح وجاري الآن العمل علي رصد الدرجات إذ سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة اليمنية 2018 من خلال مؤتمر صحفي سيتم خلاله الإعلان عن أسماء اوائل الطلبة لكلا من شعبتي “العلمي والأدبي” وفى اليوم التالي ستقوم الوزارة برفع ورصد نتائج المرحلة الثانوية علي موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية الرسمي من هذا الرابط .

خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمنية للعام الدراسي 2018

1- القيام بالولوج إلي رابط الصفحة المخصصة للإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة اليمنية من هذا الرابط.

2- إختيار اسم المدرسة التى يدرس بها الطالب.

3- اختيار الصف الدراسي الخاص بالطالب/الطالبة.

4- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب فى المكان المخصص له.

5- وأخير الضغط علي أيقونة البحث عن النتيجة.

ويمكن لجميع الطلاب الراغبين بالإستعلام عن نتائج الثانوية فى اليمن القيام بالدخول إلي رابط موقع نتائح اليمن, كما وفرت الوزارة التعليمية اليمنية رقمان للإتصال والإستعلام عن النتيجة وهم (160 – 161 ) كما يمكنكم الإستعلام عن النتائج بواسطة رقم الجلوس بإرسال مسج عبر يمن موبايل علي الرقم 161 التى وفرته الوزارة للإستعلام عن النتيجة فور إعتمادها.