التعليم يفتح رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440 للمعلمين والمعلمات 1440 عبر موقع نظام نور اليوم الخميس

كابتن نيوز – متابعة

في إطار المتابعات المسترمة لجديد أخبار وزارة التعليم السعودية، خرجت الوزارة التعليمية السعودية في تصريحات جديدة لها تخص جميع المهتمين بـ الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي 1440 هجرياً، إذ من المقرر أن يتم إعلانها مساء اليوم الخميس 14 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 7-7-1440 هجرياً.

ولهذا نجد أن هناك الكثير من المعلمين يبحثون عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440، وبدورها ستقوم الوزارة بالكشف عن أسماء حركة النقل الخارجي 1440 عبر الجوالات من خلال إرسال الرسائل لجميع المعلمين والمعلمات، كما سوف ننشر لكم أيضاً رابط الاستعلام عن اسماء حركة النقل 1440 عبر نظام نور أسفل المقال.

تجدر الإشارة إلي أن نتيجة الحركة سوف تضم أيضاً أسماء المنقولين من المعلمات والمعلمين ضمن (الظروف الخاصة) بالإضافة إلي برنامج (لم الشمل)، إذ ستقوم وزارة التعليم السعودية بتخصص فترة إعتراض علي نتائج حركة النقل الخارجي لهم لمدة سوف تستمر إلي (10) أيام، وبعدها سيتم إغلاق باب الاعتراضات علي نتيجة الحركة ومن ثم يتم دراسة كافة البلاغات المقدمة من المتقدمين والمتقدمات المعترضين علي النتائج قبيل إعتماد النتيجة بشكل رسمي ومن ثم يتم تبليعها لكافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

يجب الأخذ في الإعتبار أن حركة النقل الخارجي تقوم بالإعتماد علي أعداد المتقاعدين والتسرب والوظائف الحديثة، هذا بالإضافة إلي أنظمة المبادلة التى قامت الوزارة بإعتمادها مؤخراً لتكون أحد الخيارات المركزية في الأعوام الأخيرة.

وخرجت بعض المصادر من الوزارة مؤكدة أن نتائج الحركة للعام الحالي من الممكن ألا تتجاوز أعداداها نتائج ما حققته حركة النقل في العام المنصرم والتى بلغت حينها 20% من المعلمين والمعلمات المتقدمين، إذ أن حركة النقل سيكون إعتمادها الرئيسي علي نظام المبادلة ونسب التقاعد والتسرب.

رابط نظام نور لـ الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي 1440

ومن المقرر أن نتظر نتائج حركة النقل الخارجي مساء اليوم الخميس علي موقع نظام نور الرسمي ويمكن الإستعلام عليها من خلال إدخال رقم الهوية ورمز التحقق عبر الولوج إلي رابط موقع نظام نور..