تحديث أسعار الذهب في السعودية اليوم الاحد 18/6/2017 وبلوغ عيار 24 قيمة 151.23 ريال

شهدت اسعار المعدن الاصفر ضمن تعاملات فجر اليوم الاحد بتاريخ 18 يونيو الجاري بعملة الريال سعودي هبوطا نسبيا بلغ بنحو 1 ريال , حيث نشرت متابعات الاخبار الاقتصاديه في نشرة اسعار الذهب في السعودية اليوم 18/6/2017 تاكيد استمرار ثبوت سعر الذهب في السعوديه لخمسه ايام متتاليخ حتى تعاملات يوم امس السبت 17 ينوي , الا انه انخفض فجر اليوم الاحد لنسبه بسيطه , فقد تم تراجع اسعار الذهب بشكل ملحوظ .

اسعار الذهب اليوم بعملة الريال السعودي بتاريخ الاحد 18 يونيو :

بلغت اسعار الذهب لسعر اوقية الذهب قيمة 4,703 ريال , بينما بغ سعر جنيه الذهب نحو 1,059 ريال , واما عن اسعار كيلو الذهب بعملة الريال السعودي فقد بلغت 151,230 ريال .

وسجل تراجع الذهب في تعاملات محلات الصاغه المصريه ايضا , حيث بلغت نسبة التراجع بقيمة جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة المتداولة فى مصر وبالخصوص لعيار الذهب 22 و عيار الذهب 21 .

وجاءت الاسباب التي ذكرتها النشرة الاقتصاديه لانخفاض اسعار الذهب اليوم , على ان حاله تراجع سعر المعدن النفيس كان السبب الاول له هو تضارب الاسعار يوم امس السبت في اسواق البورصات العالمية , وهو الامر الذي جاء بعد تنفيذ القرار الخاص بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي , والذي يفيد باتمام عملية رفع أسعار الفائدة لنحو ربع نقطة .

وباعتبار ان هذا الأمر هو السبب الابرز لتراجع الأوقية أكثر من 11 دولار فى التعاملات الفورية اليوميه , وفي اسواق العمل .

فيديو | نبذه عن اسعار الذهب في مصر يوم امس السبت 17 يونيو 2017 :

ومع هذا الانخفاض الذي شهدته اسواق الذهب لجميع اعيرة الذهب المتعامل بها , فان أسعار الذهب فى جمهورية مصر حاليا تخضع للعرض والطلب بشكل اكبر من السابق , وفي حال تأثر اسعاره بالسواق البورصه وتعاملات الدولار الامريكي , فان اسعار الذهب لن تكون ثابته خلال الفتره المقبله , وذلك وفق تحرك السعر العالمى للأوقية “الأونصة” بشكل فورى .

ومن جانب اخر فان حالة تأثر أسعار الذهب فى مصر، مرتبط أيضا بأسعار الدولار، كان في السوق الموازى او في تعاملات البيع والشراء للدولار في مختلف البنوك المحلية .

اسعار الذهب في السعوديه اليوم الاحد 18/6/2017 بعملة الريال السعودي ..