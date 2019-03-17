حلا شيحة تنشر صورة جديدة لها بعد خلعها الحجاب

في جديد اخبار الفن والفنانات , قامت الممثلة المصرية الشابه حلا شيحه قبل ساعات , بنشر صوره جديده لها عبر صفحتها الخاصه على موقع الانستغرام , وشاركتها مع متابعيها , وتعتبر هذه احد الصور التي تميزت بها حلا شيحه وحصدت الكثير من الاعجابات بعد خلعها الحجاب , وتعرضها لكثير من النقد .

كما ولقد ظهرت الفنانة حلا شيحه متالقه في صورتها الاخيره هذه , حيث تعتبر انها اول صوره لجلسه تصوير خاصه بالفنانه حلا شيحه بعد خلع الحجاب منذ اخر مره نشرت صور لها في شهر اغسطس الماضي .

ورحبت الفنانه بدورها بتعليقات واعجابات متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع الانستجرام , وعن اطلالتها المستجده بعد خلع الحجاب , فقد كانت طبيعيه جدا في اطلالتها تلك , ولم تعتمد على الكثير من المساحيق التجميليه بل ظهرت بجمالها الطبيعي الفاتن , كما وقد اعتمدت في الوانها الدرجات الفاتحه في الميك اب والازياء .

وتجدر الاشاره الى ان الفنانه حلا شيحه بصدد العمل ومشاركة بدور جديد في مسلسل الزلزال حاليا , وهو مسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال , ومن إخراج إبراهيم فخر , تنتجه شركة سينرجى للاعمال الفنيه .

ويشارك الفنانه حلا شيحه هذا العمل مجموعه من ابرز نجوم الفن , من بينهم بطل المسلسل محمد رمضان والفنان ماجد المصرى والفنانه نسرين أمين والفنانه هنادى مهنى , مع النجم حسام داغر والنجم مصطفى منصور والعديد من الاسماء البارزه .

وللتنويه فان هذا المسلسل يعتبر الاول في انتاجه مع الفنان محمد رمضان مع مؤسسة سينرجى فى الدراما التليفزيونية والاعمال الفنيه .