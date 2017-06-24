واشنطن تنشر قوات برية بالقرب من الحدود سوريا مع العراق

قامت واشنطن بنشر قواتها البرية فى جنوب مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار العراقية بالقرب من الحدود السورية والأردنية, وذلك وفقاً لما قد قام قيادي ف قوات حشد العشائر الشيعية بالعراق بتاكيده.

حيث لم يقوم المصدر بتحديد السبب الأساسي لنشر قوات امريكية فى تلك المناطق الحدودية, وحيث يتواجد التنظيم الداعئي, بينما قام بالإيضاح بان القوات الأمريكية قد جائت من قاعدة “عين الأسد” فى منطقة البغدادي بشمال الأنبار, والتى قد انتقلت بدعم من الغطاء الجوي للمروحيات وطائرات الإستطلاع والعربات المصفحة

هذا وقامت وسائل الإعلان الإيرانية بالإشارة إلي أن تحرك القوات الأمريكية مثير للقلق, حيث أصبحت القوات الأن تقترب من معبر التنف الحدودي بين سوريا والعراق والأردن, حيث تهدف واشنطن لقطع الطريق بين العاصمة العراقية بغداد وعاصمة سوريا دمشق.