مصرع خفير بطلق ناري في مزرعة بالمحسمة فى محافظة الإسماعيلية

ففى جديد ما ورد فى أخبار الحوادث اليوم, فقد لقي خفير احد المزارع مقتله, وكان ذلك على إثر إطلاق طلق ناري فى الصدر على أيدي مجهولين, فى منطقة المحمسة بدائرة مركز القصاصين فى محافظة الإسماعيلية.

جدير بالذكر بأن مدير أمن الإسماعيلية, اللواء عصام سعد , قد تلقي إخطاراً من مدير ادارة البحث الجنائي, العميد ابراهيم سلامة, يفيد بتلقيه بلاغ مقتل المدعو, محمد السيد البالغ من العمر ٣٥ عاماً يقيم فى محافظة القليوبية ويقوم بالعمل خفير فى أحد المزارع التى توجد فى منطقة المحسمة بدائر مركز القصاصين, وكان ذلك على اثر طلق ناري فى الصدر على أيدي مجهولين.

وتم نقل جثة المتوفي إلي مستشفي الإسماعيلية, وتحرر المحظر اللازم بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بإنتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة, وسرعة القيام بضبط الجناه, وكشف ملابسات هذا الحادث.