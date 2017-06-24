غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك باعلان الديوان الملكي بحسب تقويم أم القرى

قبل قليل تم صدور اعلان رسمي من قبل الديوان الملكي بتاريخ اليوم السبت 29-9-1438 البيان التالي:

صدر بيان من الديوان الملكي

وردنا من المحكمة العُليا الاتي :

اصدار القرار رقم ( 97 / هـ ) بتاريخ السبت 29 / 9 / 1438هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا النبي محمد وعلى آله وصحبه وبعد :

قامت المحكمة العليا بعقد جلسة مساء يوم السبت بتاريخ التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك للعام 1438هـ وذلك حتى يتم النظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال للعام الحالي 1438هـ ، وقد وردنا بعد الاطلاع من المحاكم ومن قبل مارصدته هيئات الترائي والنظر فيه وبعد التامل فيه .

بانه قد ثبت رؤية هلال شهر شوال مغرب هذا اليوم في بعض المحافظات والمدن بالمملكة العربية السعوديه والتاكيد على رؤية الهلال بشهادة عدد من الشهود العدول , ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله سلم في الحديث حينما قال :

( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) ومن هنا فقد تم الاتفاق من قبل اعضاء المحكمة العليا باعلان قرار أن يوم غدٍ الأحد بتاريخ 1 / 10 / 1438 هـ بحسب تقويم أم القرى والذي يوافق بالميلادي تاريخ 25 / 6 / 2017 م هو اول ايام عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1438هـ.

وعليها فقد صرحت المحكمة العليا بثبوت العيد وغرة شهر شوال الاحد 1 شوال 1438 , وقدمت من جانبها التهنئه الى مقام خادم الحرمين الشريفين والى سمو ولي عهده والى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية والى كافه المقيمين بها من المسلمين , ووجهت التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك الى جميع ابناء الأمة الإسلامية .

وقدمت الدعاء والسؤال من الله العلي القدير أن يتقبل صيام وقيام جميع ابناء الامة الاسلامية , وأعمالهم الصالحة ، وأن يجمع شملهم ، ويوحد كلمتهم ، ويصلح ذات بينهم ، وان ينصر كلمة الله ويجعلها العليا ويدحظ كلمة الباطل ويجعلها السفلى , ويعيد هذه المناسبة على بلادنا والأمة الإسلامية في عز ونصر إن الله قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

توقيع هيئة كبار علماء الدين ورئيس وأعضاء المحكمة العليا