ترحيل رجل الدين العراقي “عباس الكربلائي” من الكويت بسبب إساءته للصحابة

في الاخبار العربيه العاجله , التي نشرت عبر وكالات الاخبار الخليجيه يوم امس الجمعة بتاريخ 23 يونيو الجاري , فقد تم ترحيل رجل الدين المشهور باسم ” المعمم عباس الكربلائي ” من قبل وزارة الداخلية الكويتية الى البلاد، والسبب يعود الى إساءته للخلفاء الراشدين والصحابة عبر خطابات كثيره اثات غضب المسلمون في الكوين من الطائفة السنية , وقد تم تاكيد خبر ترحيله بحسب ماكتبت عنه صحيفة ” الرأي “الكويتية.

ولقد بادرت وزارة الداخلية الكويتية الى حاله تحرك سريع وصرحت عليها الصحيفة مساء السبت 24 يونيو على إن “عباس الكربلائي” شرع بالدخول الى الكويت بتأشيرة زيارة للمشاركة في مناسبة دينية مخصصه لاحدى الحسينيات , فقد كان من المقرر ان يقوم باعتلاء المنبر في يوم الجمعة مساء , بيد ان حالة تحرُّك وزارة الداخلية السريع ساعدت فورا في إنهاء الإجراءات المطلوبة واخذ قرار ترحيله من البلاد حالا .

كما ولقد تمت الاشاده بالقرار الذي اتخذته وزارة الداخلية الكويتية , وتمت الاشاره على اثر ذلك من قبل الصحيفة إلى أن قرار ترحيل الكربلائي هو خطوة سياسية تم اتخاذها على نطاق واسع من قبل نواب البرلمان، وذلك حينما تم بتجاوب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية “الشيخ خالد الجراح” مع المطالبات بترحيل الكربلائي ومنعه من الدخول مجددا الى الاراضي الكويتية .

ومن الجدير ذكره ان الشروط المحدده لدخول رجال الدين , فقد نوهت صحيفة الراي بهذا الشان وقالت :

” إن وزارة الداخلية في صدد دراسة الوضع , والعمل بـ آلية خاصة لمنح تأشيرات الدخول لرجال الدين من مختلف المذاهب سواء المذهب الشيعي او المذهب السني , وعملية منع دخول أي شخص إلى البلاد عليه علامات استفسار كثيره , والعمل على التدقيق في ملفات الخطباء ورجال الدين وتاكيد وقفهم قبل البت في الموافقة على منحهم تأشيرة دخول إلى الكويت او العمل على رفضها ”