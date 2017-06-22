محاكمة 13 رئيس شركة فى قضية احتكار توزيع الأدوية اليوم الخميس

من المقرر بأن تقوم الدائرة الثانية فى محكمة القاهرة الإقتصادية اليوم الخميس, بالنظر فى محاكمة ثلاثة عشر من رؤساء شركات الأدوية المتهمين فى قضية الإحتكار فى قطاع توزيع الأدوية, وذلك لإتفاقهم على اتباع سياسات أسهمت فى رفع أسعار الدواء بالسوق المصري.

وهذه القضية تضم ١٣ متهما, وعلى رأسهم الدكتور أحمد عصام راغب العزبي, وهشام سالم مراد, وحستم عمر محمد حسين, ووليم السيد فهمي, وأحمد عبد الحي حسام, وربيع مرزوق كمال, ومحمد عبد الغفار محمد جلال, وعمر محمد, ووهاني فكري, ومحمود محمد محمود, ومدحت ماهر مختار ميخائيل, ومحمد عبد الجواء محمد, ومحمد محسن محمد محجوب.

وتجدر الإشارة إلي أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية, قام بالكشف عن اتفاق مكتوب فى عام ٢٠١٤ بين خمس شركات وهم “شركة المتحدة اللصيادلة, ومالتي فارما للأدوية والكيماويات, والشرق الأوسط للكيماويات, وابن سينا فارما, وشركة رامكو فارما”. وكانت تنص على توحيد السياسات البيعية والتسويقية والتى تتمثل فى تقليص فترات الإئتنان الممنوحة للصيديات من الشركات أطراف الإتفاق على أن يتم السداد الآجل لقيمة مشترياتهم, وطبقا للإتفاق فإذا كانت قيمة مشتريات الصيدلي, أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مزايا خصم لصالحه.