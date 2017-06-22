الرئيس المصري يغادر إلى أوغندا للمشاركة في قمة دول حوض النيل

قام عبد الفتاح السيسي, رئيس جمهورية مصر العربية, منذ قليل بالمغادرة إلي أوغندا لكي يقوم بالمشاركة فى قمة دول حوض النيل, والتى يتم انعقادها للمرة الأولي.

حيث قد قام المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية, السفير علاء يوسف, بالتصريح بأن مشاركة الرئيس المصري فى القمة الأولي لدول حوض النيل تأتي فى إطار الأهمية التى تتوليها مصر بتعزيز التعاون مع كافة دول حوض النيل, والعمل على تقريب جميع وجهات النظر والمواقف بين جميع دول مباردة حوض النيل.

ويأتي ذلك فى إطار السعي لإستعادة شمولية المبادرة وإطلاق البرامج ومشروعات التعاون فى إطارها بما يساهم فى تحقيق كافة المصالح المشتركة لدول الحوض ولتعليه مبدأ عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف.

هذا وقد أضاف السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي, بأنه يوجد إمكانات كبيرة لكي يتم التعاون بين دول حوض النيل فى العديد من المجالات العديد مثل الطاقة والزراعة والتعدين والصناعة وغيرعا من المجالات, ومن ثم تأتي الأمية الكبيرة لإنعقاد القمة الأولي لدول حوض النيل من أجل القيام بالتباحث حول طرق تعظيم الإستفادة مما تتمتع به دول الحوض من إمكانات وايضا كيفية القيام بتعزيز التعاون بينهم, فضلا عن القيام بالنظر فى طرق الوصول إلي ان يتم استغلال الموارد المائية المشتركة الإستغلال الأمثل على النحول الذي يتيح تحقيق التنمية الشاملة لكافة دول الحوض وأيضا بتعزيز التكامل الإقليمي.

وقد ذكر يوسف, بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي, من المنتظر بان يقوم بالمشاركة فى الجلسة التشاورية المغلقة لرؤساء دول وحكومات حوض النيل, كما سوف سيقوم بإلقاء كلمة أمام القمة, هذا بالإضافة إلي عقد لقاءات ثنائية على هامشها مع عدد من القادة والزعماء الأفارقة, والذي يأتي على رأسهم يوري موسيفيني, الرئيس الأوغندي, وذلك لكي يتم مناقشة طرق تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول فى العديد من المجالات المختلفة, بالإضافة أيضا إلي القيام بالتنسيق معها فيما يخص القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.