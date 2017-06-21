البحوث الفلكية تعلن متى موعد عيد الفطر 2017 وتؤكد حدوث الاقتران الفلكي يوم السبت القادم

في الاخبار المتابعه لتحديد متى موعد عيد الفطر 2017 , فقد قالت البحوث الفلكية قبل ساعات بلسان المتحدث الرسمي – الباحث الفلكي الدكتور شرف السفياني – بانه من المتوقع ان تكوت غرة شهر شوال هي بتاريخ يوم الأحد المقبل 1 شوال 1438 – 25 يونيو 2017 .

حيث سوف يكون هذا هو أول أيام عيد الفطر السعيد اعاده الله علينا وعليكم بالخير والعافيه والمسرات , وبان هذا التاريخ الاقرب لموعد عيد الفطر 2017 فلكيا .

موعد عيد الفطر 2017 – 1438 فلكياً :

فقد تمت الاشاره من قبل الدكتور شرف السفياني إلى أن حدوث الاقتران الفلكي واقتراب امكانية رؤية هلال شهر شوال سيكون يوم السبت المقبل الموافق لتاريخ يوم 24 من يونيو/حزيران , والذي من المتوقع ان يتم عند الساعة 05:32 صباحاً، بتوقيت ام القرى “مكة المكرمة”

ومن جهة اخرى فقد قال السفياني وهو المشرف على جمعية “آفاق” المختصه بمظاهر وعلوم الفضاء , اثناء وصفه لحالة اقتران الفلك بهذا اليوم , على ان ما سيحدث باللحظة العالمية على مستوى الكرة الأرضية، فقد وضح بقوله عنها :

“ان الشمس تغرب في أفق مكة المكرمة عند الساعة 07:06 مساء، وفيها فان القمر يتم غروبه بعد غروب الشمس , اي عند الساعة 07:29 مساء بتوقيت مكة المكرمة؛ , وعليها فانه تتكون فترة مُكوت لـ الهلال لنحو 23 دقيقة، ويتم ارتفاعه عن الأفق بمقدار 4 درجات ونصف تقريباً، كما وتتم إضاءة سطحه حينها بنسبة 0.27%‎ مع وضوح حاله إضاءة القمر بهيئة البدر، وقرناه باتجاه الجنوب، .

ولفي هذه الحاله فانه يسمى “هلالاً جنوبياً”، ويكون فيها البعد الزواي عن الشمس قرابة 7 درجات” وذلك التحليل الفلكي قد تم بالتوافق لما أوردته صحيفة سبق السعودية .

وفيما يختص بظهور ورؤية للهلال البصريه “الاستهلال” فقد وضح الفلكي السفياني في تصريحاته مع موقع “سبق” قائلا :

” إن رؤية الهلال لشهر شوال بالعين المجرده غير مستحيلة، بيد انها صعبة جداً سواء بالخصوص من خلال التلسكوبات الفلكية،فهي تحتاج ظروفاً مثالية عالية من صفاء الجو وخلوه من الملوثات البيئية، وحاجه الى سلامة نظر الراصدين ”

وفيها فقد بيّن على ان امكانية الرؤية تزداد كلما اتجهنا نحو بلاد المغرب العربي والغرب الأفريقي والسبب في ذلك يعود الى حالة ازدياد ارتفاع الهلال عن الأفق، وزيادة فترة مكثه في الأفق , وهو الامر الذي يساعد على التاكد من موعد عيد الفطر 2017 , وتاريخ غرة شهر شوال 1438 هـ .