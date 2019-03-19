حظك اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 – حظك اليوم لجميع الابراج في الحب والعمل

نطالع توقعات الابراج بشكل يومي , بداعي استجلاب الحظ الجيد وطرد الحظ السيئ , وكثيرا ماتصيب توقعات حظك اليوم مع مختلف الابراج , وكما تصيب فهي تخيب احيانا اخرى , وبخالص التمنيات لكم زوارنا الكرام بحظ جيد ويوم رائع واحداث افضل من التي سبقت , ننشر لكم حظك اليومي مع حظك اليوم الثلاثاء بتاريخ 19 مارس 2019 , من اشهر علماء الفلك والابراج والتنبؤات الفلكية , ننشرها لكم هنا لقراءة حظك اليومي لجميع الابراج في الحب والعمل ..

حظك اليوم لمولود برج الحمل :

في الحب / سوف تتفاجئ بمبادرات رائعه لحلول العلاقه من الحبيب او الشريك , ويجب عليك استغلال هذا الامر لصالح نجاح علاقتكما وعودتها كما كانت

في العمل / لابد من ان تتصالح مع نفسك باتخاذ القرارات الصائبه في عملك ايها الحمل والابتعاد عن التذمر الدائم حتى تتمكن من تحقيق مستوى افضل وتقدم في المستقبل القريب

حظك اليوم لمولود برج الثور :

في الحب / يجب عليك المبادره نحو الحبيب او الشريك , فلا تتوقع ان ياتي تحسن العلاقه منه هو فقط ويبدو ان الامر سياخذ بعض الوقت فيما بينكما فلتكن صبورا

في العمل / يبدو انك تهمل الكثير من الامور المتعلقه بالعمل , بداعي ان هناك وقت متاح امامك , انت مخطئ عزيزي الثور فالسنين تنصرم ولا تعود , حاول استغلال وقتك الثمين ونشاطاتك الحاليه بما هو مفيد لعملك ومستقبلك المهني والمالي , لابد من المثابره لتحقيق النجاح .

حظك اليوم لمولود برج الجوزاء :

في الحب / لقد مررت باجمل فترات الحب والرومانسيه والتفاهم مع الشريك فيما مضى , الا ان اهمالك لكثير من التفاصيل بينكما قد يفلت الامور من يدك في الفتره المقبله , كن حذرا .

في العمل / تحتاج عزيزي الجوزاء لبعض المسانده في امور عملك الحالي , لاتخشى ذلك وامضي قدما, ولكن كن متيقظا اثناء اختيار الشخص الانسب , حتى تكون تلك الثقه في مكانها الصحيح .

حظك اليوم لمولود برج العذراء :

في الحب / يبدو انك تعيش سعاده مفرطه جدا هذه الايام مع الحبيب او الشريك , حاول ان تتشبع من كل وقت تقضيانه معا فان هذه الاوقات ربما لاتعود مستقبلا .

في العمل / تحتاج لطقات مضاعفه لمسايرة عملك الجديد ومهامك التي كلفت بها من قبل رئيس عملك , يجب عليك ان تلفت انتباهه لان يخففها عنك قليلا حتى تستطيع تقديم اداء افضل وبالتاكيد سوف يتفهم ذلك .

حظك اليوم لمولود برج السرطان :

في الحب / تتخلل علاقتك مع الشريك بعض الشكوك من جانبك , حاول حاليا ان تحافظ على استقرار العلاقه عند نمط محدد حتى تتبين فيما بعد مالذي تريدانه انتما الاثنان .

في العمل / بسبب اجتهادك في عملك اصبحت لديك نظره ثاقبه حول الافضل , وهذا الامر سوف يفيدك فيما بعد بشكل كبير , لتتمكن من اخذ رتبه اعلى من رتبتك الحاليه , استمر .

حظك اليوم لمولود برج الاسد :

في الحب / انك تقدم الكثير للطرف الاخر في علاقتك معه , بينما هو لا , وهذا الامر سيجعلك تقدم تنازلات باستمرار في علاقتك مع الحبيب , يجب عليك ان تضع النقاط على الحروف .

في العمل / يبدو ان هذه الوظيفه التي استلمتها مؤخرا ستغير نمط حياتك كليا وتنقلك نقله نوعيه في الحاضر والمستقبل , لاتتخلى عن طموحك واملك بان تكون فيها الافضل دوما .

حظك اليوم لمولود برج الدلو :

في الحب / انت حاليا ايها الدلو تمر بمرحلة برود عاطفي,ويبدو انك مجبر على هذا الامر ولابد من تقبله , ولاكن المهم ان تتمكن من العوده سريعا لروحك الجميله بعد مرور هذه الفتره الصعبه مع الشريك او الحبيب

في العمل / هناك مشاكل تواجهك في العمل , ومطلوب منك حلها سريعا والتعامل معها بحنكه وذكاء , كن صبورا وصاحب نفس طويل في هذا الامر , حتى لاتكون الخسائر كبيره .

( ولمزيد من توقعات الابراج اليومية تابعونا دوما )