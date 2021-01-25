تردد قناة ماجستيك الجديد Majestic Tv 2021 .. ضبط اشارة ماجيستك لمتابعة افلام قناة الفراشة الزرقاء بتقنية 3D

تردد قناة ماجستيك سينما الجديد 2021 Majestic TV علي النايل سات؛ يَعد هذا التردد من أبرز وأشهر ترددات القنوات الفضائية الأكثر بحثًا في الآونة الأخيرة، إذ هُناك الكثير من مُحبي مشاهدة الأفلام العربية والأجنبية المترجمة يرغبون بمعرفة كيفية ضبط واستقبال اشارة تردد قناة ماجستيك سينما Majestic TV الجديد 2021 للإستمتاع بما تعرضه من أفلام جديدة ومحبوبة لدي المُشاهد بأعلي جودة للصورة والصوت، كما تتميز القناة بإعتبارها أول القنوات الفضائية التي تقوم بعرض الأفلام الأجنبية الحديثة بتقنية الثري دي (3D).

وتم إطلاق قناة ماجستيك سينما مُنذ العام الميلادي 2010، ومُنذ هذا الوقت إستطاعت القناة أن تثبت وجودها بين القنوات الفضائية المشابهة لها بمحتواها المُقدم علي شاشتها الصغيرة من أفلام حديثة بأعلي جودة.

تردد قناة ماجيستك سينما 2021 الجديد Majestic TV

هُنا عبر كابتن نيوز نُقدم لكم تردد قناة ماجستيك سينما الجديد 2021 Majestic TV، وتشتهر قناة ماجستيك باسم قناة الفراشة؛ وذلك لأن شعار القناة علي هيئة شكل فراشة ملونة، وكما أوضحنا أعلاه فقد تم إطلاق القناة في عام 2010 ميلاديًا، وفي هذا الوقت كانت ماجستيك أول القنوات الفضائية التي تقوم بعرض الأفلام الأجنبية الحديثة بتقنية الأبعاد الثلاثية (3D) بداءً من عام 2013 ميلاديًا، ولجميع الراغبين بمتابعة الأفلام بتقنية الثري دي عليهم ضبط جهاز الإستقبال الخاص بهم وتنزيل تردد القناة والإستمتاع بتلك التقنية دون الحاجة إلي الذهاب للسينمات، فقط عبر ضبط اشارة استقبال قناة ماجستيك سينما علي جهاز الريسيفر.

تردد قناة ماجستيك سينما الجديد 2021 Majestic TV علي العرب سات والنايل سات

تردد قناة ماجستيك سينما علي العرب سات والنايلسات، نُباشركم الآن زوار ومتابعي كابتن نيوز بنشر التردد الجديد لقناة ماجستيك سينما، فقط كل ما عليكم هو إدخال التردد الموضح أدناه:-

تردد قناة ماجستيك سينما علي النايلسات 2021

التردد: 10876.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: افقي .

تردد قناة ماجستيك سينما 2021 علي عرب سات

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.