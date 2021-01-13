استقبل تردد قناة ماجستيك الجديد 2021 Majestic عبر قمر نايل سات

كيفية ضبط اشارة تردد قناة ماجستيك الجديد 2021 Majestic علي القمر الإصطناعي نايل سات عبر خدمة الترددات بصحيفة “كابتن نيوز”، تَمتاز قناة ماجستيك الفضائية بعرضها القوي لأجدد وأحدث الأفلام الأجنبية والعربية، واستطاعت “ماجستيك” أن تُصنف أعلي القنوات الفضائية مُشاهدة لتحقيقها أعلي نِسب مُشاهدة مُتفوقة علي كافة القنوات المُشابهه لها في هذا المجال، وذلك لأن القناة لها قاعدة مشاهدين في جميع أنحاء الدول العربية بالإضافة إلي مُتابعيها في الدول الغربية، ولهذا قررنا أن نُقدم لكم اليوم التردد الجديد لقناة ماجستيك 2021 الجديدة للافلام علي قمر نايل سات الصناعي.

قناة ماجستيك الجديد 2021

وكانت الإنطلاقة الأولي لقناة ماجستيك للأفلام في العام الميلادي 2012، وتُبث القناة من جمهورية مصر العربية علي قمر النايل سات الصناعي ومن أبرز ما يُميزها عن غيرها من القنوات المُنافسة لها هو عرضها المتواصل للأفلام العربية والاجنبية طوال اليوم وبشكل مجاني، وتتميز القناة أيضًا بعرضها الأفلام الأجنبية الممنوعة عن العرض لتضمنها العديد من المشاهد الجرئية، وتنصح القناة مُشاهديها دائمًا بعدم ترك صغار السن وحدهم أمام القناة إلا في حالة تواجد الأهل.

تردد قناة ماجستيك الجديد 2021 علي النايل سات