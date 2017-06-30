“هزازي” يترك نادي النصر ويتسلم مخالصة نهائية باتفاق الطرفين

قام اللاعب المهاجم نايف هزازي البالغ من العمر ٢٨ عاماً بإنهاء علاقته مع ناديه النصر وتسلم مخالصة نهائية بإتفاق الطرفين, وكان ذلك بعد عامين قضاهما فى صفوف الفريق, تعتبر الأسوأ له فى خلال مسيرته الرياضة التى امتدت أحد عشر عاماً قام ببدأها مع نادي الإتحاد مرورا بالشباب وأخيرا نادي النصر.

وتجدر الإشارة إلي أن هزازي قد قام بالإنتقال إلي نادي النصر قادمة من الشباب فى مطلع الموسم الرياضة ٢٠١٦ فى صفقة كانت تعد تاريخية حيث تجاوزت قيمتها الـ ٥٨ مليون ريال سعودي كان من نصيب الشباب منها ٢٧ مليون ريال تسلمتها إدارة النادي بشيك مصدق من العضو الداعم.

وعلى الرغم من قيمة الصفقة التى تعتبر الأكبر فى تاريخ كرة القدم السعودية, إلا أن اللاعب دق فشل فى أن يجدل له المكان فى ضمن التشكيلة الأساسية على مدار العامين السابقين وهو الامر الذي قد ساهم فى إيجاد صيغة تفاهم بينه وبين ناديه تقضي بأن يتم منحه مخالصة نهائية مقابل التنازل عن جافة مستحقاته المتأخرة لدي نادي النصر, وبهذا فقد أصبح اللاعب حرا طليقا الآن ويقوم فى الوقت الحالي بالبحث عن نادي آخر لكي يقوم بمواصلة مشواره خلاله أملا فى أن ينجح بإستعادة مستواه المعهود والعودة بقولة إلي قائمة الأخضر السعودي.

ومن الجدير ذكره بان هزازي قد قام بالمشاركة مع النصر فى ثماني بطولات بدأها بالسوبر وأنهاها بدوري جميل, ولكنه لم يقوم بالمساهدة فى صناعة أي إنجازات , كما أنه لم يقوم بتقديم المردود الذي يوازي المبلغ الكبير والهالة الإعلامية التى صاحبت إنتقالاه إلي هذا النادي, بل قد خيب آمال جماهير نادي النصر التى كانت تراهن على نجاح رفقة المهاجم الدولي محمد السهلاوي.