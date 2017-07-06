نادي الاتحاد السعودي : وصول مدرب الفريق “لويس سييرا” الى جدة للاشراف على تدريبات لاعبيه

انتشرت الاخبار المتابعه لجديد اندية كرة القدم السعوديه , ومنها نادي الاتحاد السعودي – الاتحاد جدة – حيث تم وصول مدير الاتحاد الفني ” التشيلي لويس سييرا ” مدرب فريق الاتحاد السعودي في مساء يوم امس الأربعاء إلى مدينة جدة بهدف بدء الإشراف على تدريبات لاعبي الفريق , قبيل دخول الموسم الجديد لمسابقات كرة القدم المحليه و الاستعدادا لها .

حيث من المقرر أن يتم تسليم مدرب الاتحاد السعودي “سييرا ” مهمته التدريبية بداية من فجر اليوم الخميس 12 شوال الجاري , وان يتم ختم المدرب حسن خليفة مهمته اليت اوكلت له لفتره محدوده , بعد ان اتم فترة إشرافه على الفريق خلال الفترة الماضية من الإعداد له في المعسكر التدريبي الخاص بلاعبي العميد .

وفي هذا الصدد فقد تم عقد رئيس النادي السعودي الجديد ” الاستاذ أنمار الحائلي” مع مساعدات نائبه أحمد كعكي لعمل الاجتماع الخاص بمتطلبات الفتره المقبله من التدريبات للفريق , وان يتواجد في هذا الاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا بغية اخذ القرارات والوقوف على أوضاع الفريق الكروي والبرنامج الإعدادي للفريق , وان توضع الخطوط الحمراء المتعلقة بمعسكر لندن المقرر قبل بداية اغسطس 2017 .

وفي الاجتماع الخاص به فقد تم التطرق الى امكانية المشاركة في دورة تبوك الدولية الثانية، وذلك قبيل بدء دوري جميل للمحترفين، شريطه ان يفتتح الفريق الاتحادي مبارياته , والتي تبدا باستضافة فريق نادي الباطن المقرر اقامته عى استاد الجوهرة المشعه بمدينة الملك عبدالله في جده .

كما وسوف تتم مواصلة لاعب خط الدفاع “أحمد عسيري ” برنامجه التأهيلي الخاص باصابته وبرنامج العلاج لها في مركز فيفا للعلاج الطبيعي في الامارات مدينة دبي , وذلك على ان تكون عودته لتشكية لاعبي الاتحاد خلال منتصف الأسبوع المقبل، ومن ثم المغادرة مع بعثة الفريق للمعسكر الخارجي الذي سوف تتم اقامته في لندن .