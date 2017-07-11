محكمة سودانية تغرم صحفية حائزة على جائزة عالمية عشرة آلاف جنيه

ففى أخر ما ورد من أخبار, قامت محكمة سودانية اليوم الإثنين, بالحكم علي الصحفية السودانية أمل هباني بأن تقوم بدفع غرامة مالية أو بقضاء فترة السجن وذلك بعد أن اتهمها ضابط أمن بمنعه من أداه واجبه.

حيث تم فرض على الصحفية هباني التى حازت على جائزة منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) فى عام 2015 عن كتابها حول حقوق الإنسان غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه سوداني أي ما يعادل (1430 دولاراً) أو أن تقوم بقضاء أربعة أشهر فى السجن فى حال تخلفها عن دفعها, أدانتها المحكمة بمنع ضابط أمن من أداء عمله فى أثناء محاكمة ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان فى شهر مارس المنصرم.

هذا وقد صرحت الصحفية هباني لوكالة فرانس برس الإخبارية من خلال الهاتف من المحكمة الإثنين: بأن هذا ليس عدلاً, ضربني ضابط الأمن عندما كنت اغطي المحاكمة, عندما قامت بالتقدم بشكوي ضده رفع قضيه ضدي, هذا وقد أضافت أيضاً: لن أقوم بدفع الغرامة , أفضل الذهاب إلي السجن, وأكد محاميها أحمد الشكري بأنه سيستأنف الحكم.

والصحفية هباني هي التى تكتب لصحيفة التغيير الإلكترونية: قالت بأن الخلاف مع ضابط الأمن سببه بأنها قامت بمحاولة التقاط صورة من خارج المحكمة بواسطة هاتفها المحمول, وقالت :منعني من التقاط الصورة وقام بمصادرة الهاتف الخاص بي.