محافظ الشرقية: سنعمل على تشديد الرقابة التموينية والتفتيشية على محطات الوقود

خرج محافظ الشرقية, اللواء خالد سعيد, وشدد على ان يتم ضرورة القيام بتكثيف الرقابة التموينية والتفتيشية على كافة الأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود لكي يتم التأكد من تطبيق الأسعار المحددة لبيع المواد البترولية وإحكام السيطرة على الأسعار وعدم السماح بأن يتم تهريب (النزين والسولار) والقيام ببيعهم فى السوق السوداء وإبتزاز المواطنين المصريين وتطبيق القانون بكل حسم وشدة على جميع المخالفين.

هذا ومن جانبها, فقد قامت وكيل مديرة تموين الشرقية, فايزة عبدالرحمن, بالتصريح بأن قطاع تموين جنوب الشرقية برئاسة كمال البلتاجي يقوم بحملة مكبرة على جميع محطات الوقود فى مدينة بلبيس وقد اسفرت تلك الحملات عن تحرير محضر رقم 31763 حنح بلبيس ضد “ي.ع.ف” صاحب محطة وقود سيارات فى بناحية إنشاص تقوم بالعمل بدون ترخيص, وتم التحفظ على ٥٠٠ لتر سولار على ذمة تلك القضية.

كما قد أسفرت عن تحرير محضر رقم 31746 جنح بلبيس ضد “ح.م.أ” موزع أنانبيب غاز فى قرة تبع الزوامل وتم تحرير محضر وذلك لعدم الإعلان عن اسعار الانابيب.