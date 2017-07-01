مباراة الاهلي وزاناكو وابرز المعلومات الهامه قبل اقتراب موعدها اليوم السبت 1-7-2017

عشاق كرة القدم الافريقيه والمصريه , على موعد لحضور مباراة القمة والحسم التي ستجرى بين الاهلي المصري وزاناكو في بطولة دوري ابطال افريقيا 2017 مرحلة المجموعات , حيث ننشر لكم اليوم وهنا عبر كابتن نيوز , اهم الامور التي يجب ان تتعرفوا عليها قبيل اقتراب موعد مباراة الاهلي وزاناكو , فسوف يتم خوض لاعبو النادي لأهلي , وذلك عند الساعه الثالثة من عصر السبت بتاريخ 1 يوليو 2017 .

فان هذه المواجهة المصيرية , فنجد بان الاهلي مصر يحل ضيفا على نظيره زاناكو الزامبي في اللقاء الذي سيجمع بينهما على ارض ملعب “هيرو ستاديوم” خلال تصفيات مرحلة المجموعات في الجولة الخامسة لدوري ابطال افريقيا .

واليكم هنا متابعينا الكرام اهم خمسة معلومات عن تلك المواجهة القويه والحاسمه في نقاط وسطور وهي :

1- النادي الأهلي وصيف المجموعة D

النادي الأهلي يستعد لدخول هذه المواجهة محتلا وصافة المجموعة الرابعة وهو يملك في رصيده سبعه نقاط , تجعل ترتيبه خلف زناكو المتصدر والذى يمتلك فى رصيده عدد عشرة نقاط، بيد ان فريق نادي الوداد المغربي يحتل المرتبه الثالثه ويملك في رصيده ستة نقاط، وفي المرتبه الاخيره نجد فريق القطن الكاميرونى الذي لايملك في رصيده اي نقاط .

2- قيادة المواجهة بطاقم تحكيم موريتاني

في واقعة الاهلي ضد زاناكو فان قيادتها ستكون بطاقم تحكيم موريتاني يحكمه علي لمغيفري، ومساعديه الحكام وهم أبي بكر دومبويا، وعبدالرحمن وار، وقد ورد في الاخبار الخاصه بذلك , عن وصول الطاقم لزامبيا مساء يوم الخميس المنصرم , وقد كان ادى تدريباته على ملعب هيرو ستاديوم .

3- اعلان ثلاثة غيابات عن تشكيلة لاعبي الأهلي

في لقاء زاناكو و الأهلي مساء اليوم السبت , فان اللاعبين اللذين يشكلون الثلاثي المحترف للفريق , اللاعب عماد متعب واللاعب ميدو جابر واللاعب حسين السيد , فسوف يغيبون ويتم استبعادهم من رحلة زامبيا , وبيان الاسباب بانها فنيه في غياب متعب وحسين السيد , بيد ان اللاعب ميدو سيغيب بسبب المعاناة من كدمة في الفخذ.