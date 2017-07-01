كليات القدرات لأداء الإختبارات تشهد توافد المئات من طلاب الثانوية العامة

ففي صباح اليوم السبت, الموافق الأول من شهر يوليو ٢٠١٧, بدأ المئات من طلاب شهادة الثانوية العامة بالتوافد على الكليات العاملة بنظام القدرات فى وزارة التعليم العالي والبحث العملي, وعلى رأسها كليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية والرياضية, وذلك لكي يقوموا بإداء اختبارات القدرات التى تؤهلهم لدخولك تلك الكليات.

هذا وقد قامت وزارة التربية والتعليم المصرية, بالتأكيد على أن خدمة الحجز للإختبارات إلكترونيا قد تم استحداثها لاول مرة فى هذا العام, وذلك جاء فى إطار التيسير على الطلاب الراغبين فى القبول فى إحدي الكليات التى يشترط للإلتحاق بها اجتيازهم لإختبارات القدرات التى تجري فيها, ألا وهي كليات التربية الرياضية، وشعبتى التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وكليات الفنون الجميلة “فنون – عمارة”، كليات الفنون التطبيقية بجامعات “حلوان- دمياط – بنها – بنى سويف”.

وتتمثل باقى كليات القدرات فى “كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتى التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وشعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس”.

والكليات المعنية تلتزم بعقد امتحانات القدرات, وتقوم بإدخال نتائج تلك الإمتحانات بشكل مباشر لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لتلك الإختبارات بعد التأكد من صحة أرقام الجلوس وأسماء الطلبة لكي لا تحدث أي اخطاء فى النتائج, وأن يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين نجحوا بإجتيازهم لهذه الاختبارات لكي يتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات هي المسؤلة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك, ولن يعترف بأي نتائج أخري بعد أن يتم اغلاق موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي المخصص لتسجيل الطلاب اللائقين فى تلك الاختبارات.