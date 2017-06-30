“فيس بوك” تعلن عن اختبارها طائرات بدون طيار لتوصيل الانترنت للمناطق النائية على كوكب الأرض

قامت الشركة الكبيرة “فيسبوك” بالإعلان بانها تمكنت من إنجاز التجربة الثانية لإطلاق طائرة بدون طيار بهدف توصيل الإنترنت يوما ما إلي المناطق النائية على سطح كوكب الأرض, وإن الطائرة الثانية على عكس التجربة الأولي لم تتحطم.

حيث تعتزم شركة الفيس بوك على تطوير أسطول طائرات بدون طيار تعمل عن طريق الطاقة الشمسية للتحليق أحيانا لشهور والتواصل فيما بينها من خلال اشعة الليزر وتوصيل الإنترنت إلي الأرض أسفل منها.

جدير بالذكر بأن الشركة كانت قد قامت بالإعلان عن نجاح التجربة الأولي التى قامت بإجرائها فى شهر يونيو ٢٠١٦ بعدما حلقت الطائرة بدون طيار فوق صحراء أريزونا لمدة ساعة و ٣٦ دقيقة أي أطول من الوقت المقرر لها بثلاث مرات, وقالت فيما بعد بان الطائرة قد تحطمن قبل لحطات من هبوطها وأن اضراراً قد لحقت بأحد جناحيها.

وصرح مدير منصات الطيران فى الفيس بوك, مارتن لويز جوميز, فى تدوينه بان التجربة الثانية قد جرت فى ٢٢ مايو وان الطاشرة قامت بالتحليق لمدة ساعة و ٤٦ دقيقة قبل أن تقوم بالهبوط قرب مدينة يوما فى أريزونا وإن اضرارا قليلة طفيفة يسهل إصلاحها قد لحقت بها.