عودة ازمة الانابيب لتسجل 50 جنيهاً في محافظة الإسماعيلية

فمن جديد عادت أزمة كارثة ازمة اسطوانات البوتاجاز لكي تضرب المراكز والقري والمناطق الريفية المتواجدة فى محافظة الإسماعيلية, اليوم السبت, حيث سجلت الأنبوبة فى السوق السوداء الـ 50 جنيها واختفائها فى المستودعات الرسمية, وكان ذلك بعد قرار زيادة اسعار الوقود.

حيث ارتفعت أسعار انبوبة البوتاجاز فى قرية الجزيرة الخضراء التى تتبع مركز التل الكبير إلي الخمسون جنيها, كما قد شهدت أيضا منطقة أبوعياد التابعة لمركز ابوصوير نفس تلك الأزمة حيث وصلت اسعار الأنبوبة من ٥٠ إلي ٦٠ جنيها, وقد شهدت منطة أبوسلطان وفنارة التابعة لمركز ومدينة فايد نفس الأسعار أعلاه.

بينما نجد بأن الأمر اختلف تماماً فى العديد من المناطق فى مركز ومدينة القصاصين وخاصة منطقة المحمسة, حيث شهدت اختفاء تام لإسطوانات البوتاجاز.

كما قد قام أهالي قرية النصر التابعة لمركز القنطرة غرب, بإتهام أصحاب المستودعات بانهم سبب تلك الأزمة لقيامهم ببيع اسطوانات البوتاجاز لتجار السوق السوداء, حيث قد قاموا بالمطالبة بأن يتم تشديد الرقابة التموينية فى المحافظة على المستودعات والسوق السوداء.