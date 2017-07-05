عرض فيلم تامر حسني “تصبح على خير” في هوليوود بدعوة من مجلة enigma العالمية

في ابرز ماتم نشره على صفحة اخبار الفن والفنانون اليوم الاربعاء 5 يوليو الجاري , ماتم الاعراب عنه من قبل نجم وفنان الجيب ” تامر حسني ” وذلك بعد ان تم اختيار فيلمه الجديد ” فسبم عيد الفطر ” تصبح على خير , حيث قال الفنان تامر حسنى , اعبر لنفسي وجمهوري عن السعاده الكبيره باختيار فيلمي الجديد “تصبح على خير”، لان يتم عرضه فى هوليوود , وذلك بعد وصول دعوة من مجلة enigma العالمية فى لاختيار عرض فيلم تصبح على خير في شهر أغسطس المقبل بتاريخ يوم 9 .

ولقد قام تامر حسني بالتاكيد حول هذا الخبر بقوله :”لسه مش مصدق الخبر دا وخايف أفرح أصلا”.

كما ولقد علق الفنان تامر حسني على المفاجاه عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك بقول :

” كان حلم من أحلام حياتى والله العظيم إنى أكون فنان مصرى عربى وأحد مشاهير العالم اللى ممكن بقدر يوصل صوتو لكبار متخصصين الفن فى العالم، ويقيموا موهبتو دي وفنو , وانا كدا بقى مشوارى الفنى ليه مستقبل كبير عشان كان حلمي يتعملى الطباعة الأسمنتية لليد والقدم فى هوليوود”

كما وقد اردف تامر حسني بتعليقه بقول :

” مش بس اختارو الفيلم كمان اختاروا ان أكون أول فنان عربى وكمان فيلمى تصبح على خير هيكون أول إنتاج مصرى يتم عرضه على شاشات هذا المسرح فى هوليوود، وبجد دا بعتبروا كرم كبير جدا ولحد دلوقت ولوقت ما تمت دعوتى للتكريم ولوقتنا هذا أنا والله لسه مش مستوعب ومش مصدق وخايف أفرح أصلا “.

ومن الجدير بالذكر ان نجم الجيل تامر حسني قد وضح لجمهوره الخبر الذي انتشر بمشاركة فيلم تصبح على خير في هوليوود وقال :

“انا كتبت الى كتبتو دا عشان كان لازم أعبر لكم عن صدمتى وفرحتى بالتكريم ده، دي مفاجاه ليها معنى كبير أوى عندى كفنان مصرى عربى وبمثل بلدي ، وعشان بقى لازم تعرفوا إن مفيش مستحيل مهما شوفتوا أى ظروف لو وقفت قصادكم اي صعوبات , افتركوا ان لازم على طول انتو بتحلمو وبتسعو وبتجتهدو وفي الاخر مفيش مستحيل،على ربنا”

وبوجه رساله في كلامي الاخير دا “شكراً مجلة enigma العالمية، شكرا ليك يارب”.