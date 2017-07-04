سوريا : طائرة إسرئيلية بدون طيار تقصف موقعًا للنظام السوري

قام المرصد السوري لحقوق الإنسان, اليوم الثلاثاء, الموافق الرابع من يوليو ٢٠١٧, بالإفادة فى أبرز أخباره, بان طائرة بدون طيار تتبع الجيش الإسرائيلي قامت بإطلاق العديد من الصواريخ على موقع عسكري تابع للقوات الحكومية السورية فى شمال محافظة القنيطرة, فى جنوبي سوريا والمتاخمة لمرتفعات الجولات المحتلة من قبل إسرائيل.

هذا وقد قام الرصد بالتأكيد على أن “الهجوم قد تسبب فى وقوع الأضرار المادية فقط”, لافتا إلي أنه “فى خلال الأيام الخيرة, شهدت تسجيل عدة حوادث مماثلة فى المنطقة”.

وقامت الفصائل السورية المعارضة بإطلاق صواريخ على قرية البعث التى يقوم الموالون لحكومة دمق بالسيطرة عليها والطريق الذي يربط هذه البلدة فى منطقة هان أرنبة فى وسط القنيطرة.

وفى خلال الأسبوع الأخير, قامت إسرائيل بإطلاق قذائف على الجزء السوري من الجولان فيما لا يقل عن ست مرات .

ومن الجدير بالذكر بأنه منذ بداية الأزمة السورية فى ٢٠١١ سقطت العديد من الصواريخ فى داخل المرتفعات الجولان المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية منذ عام ١٩٦٧ , وذلك نتيجة لقذائف طائشة فى خلال المواجهات فى الدولة السورية, إلا أن بعضها قد تم اعتباره معتمداً.

وتقوم القوات الإسرائيلية بالرد عادة بشكل مباشر على المهاجمين أو بقصف مواقع تابعة للجيش السوري الذي تحمله مسئولية سيادته على المنطقة الحدودية.