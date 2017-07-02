“جهاز الاتصالات القومي”: خصم 1% من قيمة كروت الشحن مقابل الزيادة الجديدة في القيمة المضافة

ففى مستجدات ما ورد فى الاخبار المصرية اليوم الأحد الموافق ٢ يوليو ٢٠١٧, قام الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات, بالإعلان بان شركات المحمول سوف تقوم بخصم الزيادة الجديدة فى ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١ ٪ من الدقائق الإضافيه, التي يقوم كارت الشحن بمنحها.

هذا وقد قام الجهاز بالإيضاح على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بان اسعار الكروت لن تزيد وإنما سوف يتم خصم الضريبة من قيمة الدقائق على الكارت بما يعادل ١٪ من قيمته.

وزادت بأن ضريبة القيمة المضافة من ١٣٪ إلي ١٤٪ بداية من أمس السبت أول أيام العام المالي الجديد.