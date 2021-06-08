نزل الآن… تردد قناة كراميش الجديد 2021

هل تريد أن تعرف ما هو تردد قناة كراميش الجديد؟ تعد قناة كراميش من أشهر قنوات الأطفال، وهي قناة تقدم العديد من الأغاني الجذابة والمسلية للأطفال، بجانب كراتين أطفال تعليمية ومسلية في نفس الوقت، على الرغم من أن القناة حديثة الإنشاء، ولكنها استطاعت أن تدخل المنافسة لتكون واحدة من أشهر قنوات الأطفال.

ما هو تردد قناة كراميش الجديد 2021

تردد القناة هو 11316.

معدل الترميز يكون 27500.

معدل الاستقطاب هو عمودي.

يمكنك مشاهدة قناة كراميش على التلفاز أي وقت، فهي قناة مجانية تقدم محتوى مميز للأطفال من مختلف المراحل العمرية، كما أنها تقدم كراتين اطفال يمكن للكبار متابعتها أيضًا.

تردد القناة: 11310

معدل الترميز 27500

يمكنك تنزيل القناة على التلفاز من خلال كتابة التردد ومعدل الترميز، كل ما عليك فعله هو اختيار القائمة من على الريموت، وتختار اختيار تثبيت، وبعدها تختار الأقمار الصناعية وتختار النايل سات، ثم تكتب التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ، وتنتظر حتى تحميل المسلسل، يعد تنزيل القناة ليس بالأمر الصعب، فمن خلال التردد يمكنك تنزليها بسهولة.

قناة كراميش

هي قناة أردنية بدأت البث عام 2009، وبها العديد من المنشدين المشهورين مثل موسى مصطفى، ومجاهد هشام، واعتمدت القناة في بدايتها على تقديم أغاني تعليمية للأطفال بطرق مسلية وألحان جميلة، ومن ثم بدأت في عرض الكراتين والرسوم المتحركة.

تقدم قناة كراميش ايضًا برامج تعليمية وتربوية للأطفال، وما يمزها هو أن من يقدم هذه البرامج هم أطفال أيضًا، ولعل أشهر هذه البرامج برنامج الغشاش، وبرنامج الطماع، وبرنامج بيش تعمل حريقة.

تقدم قناة كراميش محتواها باللهجة العامية الأردنية، لذا فهي قريبة من المستمعين والمتابعين لها، وأشهر أغاني القناة هي أغنية “واء واء شوب يبكي” وأغنية “بغار من أخي” وأغنية “بدي مية” وأغنية “هرهور” وغيرها من الأغاني ذات اللحن الرنان الذي يعلق في الذهن بسرعة.

تقدم قناة كراميش أيضًا العديد من البرامج المسلية ومن أشهرها برنامج “كركبة” الذي يقدمه مصطفى دعسان وأحمد دعسان، وبرنامج سايلنت الذي يقدمه أحمد دعسان، وبرنامج سيبك من أساليبك، وبرنامج شمة هوا وغيرها من البرامج الأخرى التي تعرض على القناة.

ما هو تأثير التلفاز على الأطفال

يعد التلفاز الحل السريع للأمهات لتهدئة اطفالهن أو الترفيه عن أنفسهن والابتعاد عن الاعتناء بالأطفال لبعض من الوقت، ولكن ما لا تعلمه الكثير من الأمهات أن هذا الشيء يمكن أن يكون له آثارًا سلبية على طفلك، خصوصًا إذا تعرض للتلفاز أو الهاتف في سن صغير.

قد تظن الأمهات أن هذه القنوات التي تعتمد على الألوان الحادة والحركات اللطيفة أنها تسلي الأطفال وتساعد على تنشيط دماغ الأطفال ولكن في الحقيقة يحتاج الأطفال في سن مبكرة وخصوصًا في سن الرضاعة إلى رؤية وجوه الآخرين وسماع أصواتهم ليتمكنوا من التفاعل معهم، وبالتالي تنمية مهارات التواصل لديهم.

يمكن أن تسبب مشاهدة الأطفال للتلفاز وقنوات اليوتيوب لمدة طويلة أن تسبب الكثير من الآثار السلبية، ولعل أهمها الاضطرابات السلوكية التي قدم تحدث للطفل حينما يشاهد محتوى عنيف، فهو لا يكون قادرًا على التفرقة بين السلوكيات الصحيحة والخاطئة.

ويمكن أن يسبب المحتوى العنيف أيضًا كوابيس ومشاكل في النوم، وخصوصًا الأطفال الأكبر سنًا هم من يعانون من هذا الأمر كثيرًا.

لذا ننصح الأمهات بمتابعة القنوات والبرامج التي يتابعها الأطفال، ومعرفة نوعية الأغاني وكلمات الأغاني التي يسمعها طفلك، للتأكد من أن محتواها يناسب طفلك، ويساعد على تنمية مهاراته أيضًا.

قدمنا لكم التردد الجديد لقناة كراميش، وعرفناكم طريقة تثبيت القناة على التلفاز.