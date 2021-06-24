استقبال تردد قناة سي بي سي دراما الجديد 2021 CBC drama علي النايل سات

تردد قناة سي بي سي دراما الجديد 2021 من الترددات التي سجلت نسبة عالية من مؤشرات البحث على مواقع الإنترنت، وهذا منذ شهر يناير لعام 2021 حيث بدأ تغيرات الترددات للقنوات الفضائية، والتي شملت تغير ترددات مجموعة قنوات سي بي سي بأكملها.

ولقد تم تغير التردد الخاص بقناة سي بي سي دراما منذ بداية الساعات الأولى من العام الميلادي الجديد، وهذا من أجل بث يتسم بالجودة والوضوح والنقاء، وهذا يدل على حرص القناة على تقديم ما هو أفضل لمتابعيها، سواء من جودة الخدمة المقدمة أو من خلال اختيارها للأعمال الفنية الهادفة التي تفيد المجتمع.

تردد قناة سي بي سي دراما 2021

وإليك عزيزي القارئ تردد قناة سي بي سي دراما الجديد 2021 فيما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

مميزات قناة سي بي سي دراما 2021

وفد تمتلك قناة سي بي سي دراما على العديد من المميزات التي تدفع متابعيها في البحث عن تردد قناة سي بي سي دراما الجديد 2021، لذا فإليك عزيز بأهم المميزات التي تتميز بها القناة فيما يلي: