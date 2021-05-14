نزل الآن.. تردد قناة السعيدة الجديد 2021 نايل سات

تعتبر قناة السعيدة إحدى القنوات التابعة لدولة اليمن حيث تعرض القناة العديد من المجالات سواء السياسية أو الدينية أو الرياضية كما تهتم القناة كثيرا بشئون المرأة اليمنية لذلك تعد القناة من أكثر القنوات الحائزة على نسب مشاهدات مرتفعة وسوف نعرض لكم في هذا المقال العديد من المعلومات المتعلقة بها.

نبذة مختصرة عن قناة السعيدة

تم بث القناة وتشغيلها منذ فترة قصيرة حيث بدأت العمل منذ عام

قناة السعيدة هي قناة تابعة لدولة اليمن تعمل من داخل أراضي جمهورية مصر العربية وبالتحديد مدينة الإنتاج الإعلامي.

تقوم القناة بعرض مختلف أنواع البرامج كما تهتم بكل ما يخص الأسرة العربية بالإضافة إلى العديد من الحوارات المتعلقة بالسياسة والأمور الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن قناة السعيدة تقوم بعرض مجموعة من البرامج الترفيهية والفكاهية.

تعمل القناة بشكل دائم و مستمر لمدة 24 ساعة دون توقف نهائياً.

يحاول القائمين على القناة بتقديم محتوى يتماشى مع جميع الأفراد ويتم ذلك عن طريق عرض برامج متنوعة لكل المجالات.

تسعي القناة للحصول على اكبر نسبة مشاهدة ومتابعة في الوطن العربي والجدير بالذكر أنه يمكن للأشخاص محدودي الدخل التمتع بما تقدمه القناة وذلك بسبب عملها علي القمر النايل سات.

تساعد القناة الشعب اليمني وذلك من خلال عرض الواقع اليمني الموجود في الشوارع للمسئولين داخل الدولة كما توضح وجهة نظر الكثير من سكان الدولة.

برامج قناة السعيدة

تقدم القناة مجموعة كبيرة من البرامج وإليكم البرامج في النقاط التالية:

برنامج حالات آبداع: يعد البرنامج ضمن مجموعة البرامج العلمية وذلك عن طريق استضافة الأفراد الموهوبين والشخصيات العامة والشهيرة داخل دولة اليمن.

برنامج تحت الضوء: يعد البرنامج من تقديم المذيع الشهير محمد العامري.

يهدف برنامج تحت الضوء علي توضيح بعض الأمور المتعلقة بالسياسة والإقتصاد وغيرها.

برنامج قضاياكم: يعد من أكثر البرامج شهرة في العالم العربي وذلك بسبب جرئته في التحدث في موضوعات شديدة الخطورة.

ويعتبر هذا البرنامج أنجح البرامج الموجودة على القناة من حيث المتابعة.

برنامج صدى الأسبوع: يتم عرض هذا البرنامج لمدة يوم واحد من كل أسبوع يوضح من خلاله كل الأحداث والمستجدات والتطورات داخل دولة اليمن طوال فترة الأسبوع وذلك من خلال التعامل مع كمية هائلة من المراسلين.

برنامج ملفات مفتوحة: يتناول برنامج ملفات مفتوحة كل القضايا السياسية الموجودة داخل اليمن وداخل العديد من الدول الأخرى.

برنامج أحوال رياضية : يهتم هذا البرنامج بأمور الرياضة فقط داخل دولة اليمن بجانب إجراء المداخلات مع العديد من الشخصيات الرياضية المتميزة.

برنامج على الطريق: يعرض هذا البرنامج من خلال قناة السعيدة يهتم البرنامج بالأحوال المعيشية في القرى والبلاد المختلفة

تردد قناة السعيدة الجديد 2021

يتساءل الكثير من الناس عن تردد قناة السعيدة ولكم في النقاط التالية تردد القناة:

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11900.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

وبذلك نكون قد وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا بداخله مجموعة من المعلومات المتعلقة بقناة السعيدة منها تردد القناة بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن القناة كما قمنا أيضاً بتوضيح وذكر كل البرامج التي يتم بثها على شاشة قناة السعيدة ونتمنى أن يكون المقال قد نال إعجابكم.