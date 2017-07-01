بيان أثر الدعم المالى لموظفي القطاع العام بعد اتمام اعادة البدلات باثر رجعي

ورد في ابرز الاخبار الاقتصاديه مانشرته صحيفة الرياض الالكترونية قبل قليل , حيث تم التاكيد على امكانية الاستفادة من البدلات بأثر رجعي من قبل مختصون في الانظمه الاقتصادية المحليه , وبانها سوف تكون متاحة في عدد من الاسثمارات الداخليه , بما يفيد المواطن في شتى المجالات .

فقد تمت الاشاره في هذا الصدد الى أن هذه البدلات ستدعم حسابات الموظفين البنكية وذلك بنحو 6 مليار ريال , وهو الامر الذي يعتبر بمثابة كونه المدخر من الاحتفاظ بأرصدة نقديةيمكن من خلالها ان يواجه كل مواطن سعودي ظروف الحياة وتقلباتها وصعوباتها وان يكون لديه ادخار جيد لمعيشه افضل .

ومن هنا فقد قام المحلل الاقتصادي احمد الشهري بالتصريح حول الامر بقوله :

“ان تفقد الأموال يعتبر امرا تابعا الى قدرتها الشرائية التي تكتمل عند التخضم وعلى العكس من ذلك عند التضخم بنتيجة سالبه , فان القدرة الشرائية تشهد ارتفاعا فوريا وبالتالي فان مسألة هبوط الأسعار العامة مع معظم الناس , قد لايدعوهم الى الملاحظه , بيد ان مؤشرات هيئة الاحصاء فتشير الى أن حالات التضخم السالب هيا السبب , وهو الامر الذي يفسر على ان سببه عائد الى تراجع الاسعار في معظم القطاعات ”

واردف حول تفصيل هذه العقبات بقوله :

” قد تصل بعض البدلات والحوافزإلى 40٪‏ من الراتب وحجم جميع البدلات الموجهه للموظف الحكومي حيث يمكن تجييره إلى الادخار أو الاستثمار المنتظم او القدره على تسديد الديون ذات الفوائد المرتفعة او البطاقات الائتمانية , وذلك عندما تصل فوائدها الى نسبة 26٪‏ خلال العام الواحد ”

وبالتوافق مع التقارير التي تم نشرها من قبل النشره الاقتصادية فإن عودة البدلات والمزايا والعلاوات سوف تسهم برفع مستوى النمو الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي , في حين ان الاثار الماليه المترتبه عليها , فمن المتوقع أن يكون العجز المالي لعام 2017م بنحو 198 مليار ريال .

وفي هذا فانه سياتي بعد تنفيذ قرار إعادة البدلات والمزايا والعلاوات بأثر رجعي , حاله من التحسن في الكفاءة واستمرار الإنفاق للمالية العامة، فقد جاء بحسب تقرير وزارة المالية خلال الربع الأول من هذا العام، انه من المتوقع أن يرتفع العجز المالي في الميزانية العامة للدولة بنحو 220 مليار ريال في العام الواحد .