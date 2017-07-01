الغيابات تسيطر على قائمة المصرى استعداداً لمواجهة الأهلى

قام المدير الفني للنادي المصري, حسام حسن, بإصطحاب ٢٠ لاعبا إلي برج العرب لكي يتم بدء معسكره المغلق, وذلك فى إطار الاستعداد لمباراة النادي الأهلي والمقرر بان يتم إقامتها فى يوم الثلاثاء المقبل بأمر الله تعالي, فى تمام الساعة السابعة مساءاً, على أرض استاد برج العرب فى ضمن منافسات الإسبوع الـ ٣٣ من منافسات الدوري العام.

وضمت قائمة المصرى: أحمد عبد الفتاح وأحمد بوسكا فى حراسة المرمى، أسامة عزب وأحمد أيمن منصور وإسلام صلاح ومحمد حمدى ويلسون وكريم العراقى فى الدفاع، عمرو موسى ومحمد ماجد أونش والسيد عبد العال وأحمد كابوريا، وعبد الله بيكا وفريد شوقى وإسلام صالح وأحمد قطاوى فى خط الوسط وهيرمان كواو وحمادة ناصر ومحمد الشامى وأحمد شرويدة فى الهجوم.

وقد تغيب عن قائمة النادي المصري كلا من أحمد فوزى ومحمد رفاعى ويا وموسى داو لاسباب فنية بينما يغيب سعيد مراد للاصابه بجانب غياب احمد جمعه وعبدالله جمعه للايقاف .

ويقوم النادي المصري بالدخول إلي مباراة الأهلي ورصيده ٥٨ نقطة يحتل بهم المركز الرابع فى جدول المسابقة.