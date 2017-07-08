العمالة الاندونيسية وفتح وزارة العمل باب الاستقدام من اندونيسيا تفاعلا مع طلبات المواطنين

في جديد ماتقدم من اخبار محليه , نوهت وزارة العمل ووالتنمية الاجتماعيه السعوديه قبل ساعات في بيان رسمي لها , بفتح باب استقدام العماله الاندونيسية , وذلك تماشيا وتفاعلا مع رغبة المواطن والمواطنه في السعوديه , ولكثرة طلب استرجاع امكانية الاستقدام من اندونيسيا .

وعليها فقد جاء الخبر الذي نشرته صحف المملكة العربية السعوديه , ومنها صحيفة وموقع الرياض الالكتروني , بعملية تفاعل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع كثرة وفود طلبات المواطنين عبر والتي عبرت اخيرا عن راي الاغلبيه العظمى عبر تنزيل ونشر ” هاشتاق #ياوزيرناالحلفتح_اندونيسيا ”

وهو الوسم الذي عبر المواطنون السعوديون من خلاله عن رغبتهم المحله في انهاء المشاكل الاخيره اليت قضت بالقتل والموت والسرقات والنصب من قبل فتح باب استقدام العمالات لغير دول شرق اسيا , وجاء في هذا الهاشتاج التقدم بطلب عودة الاستقدام من اندونيسيا للعماله المنزليه .

وهو الامر الذي جاء من خلاله تصريح ادلى به قبل ساعات من مساء يوم الجمعة 13 شوال الجاري – المتحدث الرسمي للوزارة – حيث عمل بالتاكيد على ان ‏الوزارة مستمرة في التباحث مع الجانب الإندونيسيي بهذا الصدد .

وتجدر الاشاره الى أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا جاءت اولا في العام 2011، وذلك حينما تم اصدار وزارة العمل للقرار الذي يبت بمنع تفعيل اي تأشيرات لـ الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا…

وكان قد جاء القرار على خلفية شروط إضافيةتم الاعلان بها من قبل الدوله الإندونيسيه , وكانت تقضي بكثير من المخالفات والعادات والتقاليد في المجتمع السعودي،ناهيك عن طلبات بـ وضع شروط تعسفية وارتفاع غير مبرر في الكلفة التي يتم عليها استقدام العمالة الاندونيسية , كما وقد كان هناك مشاكل كثيره في تأخير في إنجاز الطلبات، واستمرت أزمة الاستقدام .

وعليها فقد فشلت جميع المفاوضات التي كانت الدولتان بصدد اتمامها على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.

وقضت اخيرا , بان قدمت الوزارة وعودها آنذاك بتوفير بعض من الحلول التي تضمن حقوق جميع الأطراف في عمليات الاستقدام من اندونيسيا .