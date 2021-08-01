موعد يوم عاشوراء 2021-1443: هُنا متي تاريخ توقيت يوم عاشوراء بالميلادي 2021 والهجري 1443

متي موعد يوم عاشوراء 1443 – 2021 عبر كابتن نيوز ، تَشهد الأيام القليلة القادمة إحتفال المُسلمين بذكري لها غلاوة علي الجميع وشديدة الأهمية لكافة المسلمين في كافة أرجاء الوطن العربي، ألا وهي ذكري يوم عاشوراء، اليوم الذي قاب قوسين من موعده ليهل علينا في العام الهجري الجديد الذي سيبدأ بعد أيام قليلة بمشيئة الله تعالي، وهُناك الكثير ممن يحرص بصيام هذا اليوم للتقرب من الله سُبحانه وتعالى.

متي موعد يوم عاشوراء 2021-1443 : يوم عاشوراء يوافق يوم السبت 29 اغسطس 2021 ميلاديًا، 10 محرم 1443 هجريًا، وهذه هي مواعيد يوم عاشوراء الهجري والميلادي.

نوافيكم عبر هذا المقال زوار ومُتابعي “كابتن نيوز” بأهم وآخر الأخبار والأحداث التي تَشهد بحثًا مُتزايدًا في الآونة الأخيره، فتزامنًا مع قُرب إنتهاء شهر ذو الحجة وإقتراب حلول اليوم العاشر من شهر محرم الحرام للعام الهجري 1443، تتزايد العمليات البحثية لمعرفة متي تاريخ موعد يوم عاشوراء 2021 – 1443، وأيضًا معرفة ما هو فضل هذا اليوم ولماذ تم تسيمته بهذا الإسم، ومن هُنا خصصنا لكم هذا المقال اليوم لننشر لكم نبذة مُختصرة عن ماهية يوم عاشوراء بالتفصيل، فتابعونا.

يَوم عاشوراء يوافق اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم الهجري وفقًا لترتيبه في التواريخ الخاصة بـ أيام التقويم الهجري الإسلامي “ام القري” والإسم الأشهر عند جميع المسلمين هو يوم عاشوراء، وهذا اليوم له شأن عظيم بسبب ما حدث فيه من أحداث تاريخيه، ومن أبرزها الآتي:

هو اليوم الذي نجّي الله سبحانه وتعالي رسولنا موسي عليه السلام من بطش فرعون.

هو اليوم الذي تم فيه قتل الإمام الحسين بن علي عليهما السلام، وهو حفيد سيدنا النبي محمد صلي الله عليه واله وسلم في معركة كربلاء، ولهذا السبب فإن هذا اليوم هو يوم عزاء وحزن عن أبناء الطائفة الشيعية.

ومن الجَدير ذكره بأن يوم عاشوراء يُعتبر يوم عطلة وإجازة رسمية في العديد من الدول، ومن أبرز تلك الدول، دولة الجزائر والبحرين وباكستان ولبنان والهند والعراق وايران.

موعد يوم عاشوراء 1443-2021

وفقًا لـ التقويم الهجري للسنة الهجرية الجديدة 1443، فَمن المُقرر بأن يكون موعد دخول شهر محرم في هذا العام بتاريخ يوم الاثنين 1 محرم 1443 هجريًا، هو الموافق لـ 9 اغسطس 2021 ميلاديًا، وعليه فإن تاريخ اليوم العاشر من شهر مُحرم “موعد يوم عاشوراء 2021-1443” سيكون بتاريخ يوم الأربعاء 10 محرم 1443 هجريًا، الموافق لـ 18 اغسطس 2021 ميلاديًا، وفقًا لتقويم ام القري.

ما هو حكم صيام يوم عاشوراء ؟

ولجَميع الراغبيم بمعرفة ما هو فضل وحكم صيام يوم عاشوراء من كل عام هجري، فنُخبركم هُنا عبر “كابتن نيوز” بان صيام اليوم العاشر من شهر محرم الحرام ” عاشوراء ” هُناك إختلاف في المذاهب الإسلامية عليه، إذ نَجد بان الحكم الشرعي عند أهل السنة والجماعة يُعتبر من المسنونات وبأن صيامه يُكفر الذنوب، أما عند الطائفة الشيعية من المسلمين فإن يوم عاشوراء مكروه فيه الصيام.

ما هو سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم ؟

أما عن الراغبين بمعرفة سبب تسمية هذا اليوم بإسم “عاشوراء” فإن ذلك بسبب إلي أن هذا اليوم يقع تاريخه في تاريخ اليوم العاشر من شهر محرم، وهو إسم إسلامي، أما عن مُسمي عشوراء بالمد مع حذف الألف التي تتواجد بعد حرف العين، وفي المعني لكلمة عاشوراء، فمعناها في اللغة الغربية بمعني العاشر، وبالتالي هذا هو سبب تسمية هذا اليوم بهذا الإسم.

وعلي الرغم من أن هُناك بَعضًا من العلماء المُسلمين كانوا قد قاموا بتقديم إعتراضًا علي هذا الإسم، إلا أنهم متفقين حول الأهمية البالغة لهذا اليوم وفضله والقيام والدعاء فيه وإحياؤه بالعبادة والذكر عند سائر المسلمين.