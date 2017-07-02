الدائرة 11 تؤجل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ”خلية المتفجرات” لـ 1 أغسطس

قامت الدائرة الـ ١١ إرهاب فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى اكاديمية الشرطة بتأجيل إعادة محاكمة متهمين من أعضاء جماعة الإخوان صادر ضدهم حكما بالسجن المشدد لمدة خمس عشر عاما فى القضية المقيدة برقم ٦٢٣٥ لسنة ٢٠١٥ كلي جنوب القاهرة وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ “خلية المتفجرات”, إلي جلسة الأول من شهر اغسطس القادم لحضور الدفاع.

كانت قد قامت نفس الدائرة بمعاقبة المتهمين فى القضية بأحكام تتراوح ما بين السجن لمدة خمسة عشرة عاما إلي عامين.

حيث قامت بمعاقبة المتهمين الهاربين وهم خالد فرج بخيت فرج وشهرته “الشيخ خالد” ” هارب ” ومحمد أنور توفيق وشهرته “زغلول ابراهيم” ” هارب ” وعمرو عيد بيومي حافظ وشهرته “عمرو ماندوا” ” هارب ” بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

وقد قررت المحكمة بان يتم وضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد إنقضاء تلك العقوبة.

جدير بالذكر بأن النيابة العامة كانت قد قامت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وذلك لإتهامهم بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم الإخوان فى حلوان ولإتهامهم أيضاً بقيامهم بتكوين خلية إرهابية تقوم بصناعة المواد المتفجرة والشروع فى القتل وإنشاء وتولي جماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون وحيازة الأسلحة والذخيرة, وكان ذلك فى خلال الفترة من الرابع عشر اغسطس ٢٠١٣ حتي ٣٠ يونيو ٢٠١٥ فى دائرة قسم حلوان.

حيث نجد بان المتهم الأول قد قام بتولي قيادة حماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوي إلي تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بممارسة أعمالها والإعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي, بأن قام بتولي قيادة مجموعة نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وذلك تنفيذا لأغراض وتوجهات تلك الجماعة التى تتطلع إلي تغير نظام الحكم بالقوة والإعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة المصرية والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تقوم الجماعة بإستخدامها فى القيام بتحقيق أغراضها على النحو المبين فى التحقيقات.