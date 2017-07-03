اخر اخبار نادي النصر.. وقرارا إبعاد ابراهيم غالب عن التدريبات بسبب الاصابة

تواصلت اخبار النشرة الرياضيه المحليه جديدها صباح اليوم الاثنين بتاريخ 3 يوليو الجاري , واكدت مصادر تابعه لفريق نادي النصر السعودي , على استكمال لاعبي العالمي تدريباتهم في المعسكر المخصص لها قبيل اقتراب موعد بداية دوري جميل السعودي للمحترفين , حيث ورد في اخر اخبار نادي النصر اليوم ..

اتمام مجريات لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في مساء يوم امس الاحد , الحصة المخصصه لتدريباتهم , فقد بدأت التمرينات لكافه اللاعبين عند الساعة السابعة , وكانت تحت اشراف واجتماع مدرب فريق النصر الجديد “ريكاردوغوميز ” وذلك بعد اعلام لاعبيه بالخطوط التي يجب مراعاتها واتباعها خلال الفتره المقبله من قبل اللاعبين .

فقد تلاحقت تطبيقات اللاعبين لتوصياته خلال التدريبات , وتم اجراء الجميع لتمارين الجري حول الملعب ثم قسم الفريق لأربع مجموعات كل مجموعتين والزامهم بان يتم تطبيقها جانبا , بصوره تكتيكيه , ومخصصه في جزء من الملعب , وذلك مع عمليات التبادل الخاصه بـ المجموعات وتوزيع الأدوار فيما بينها .

كما وقد أجرى لهم بعد ذلك تدريبات لياقية مكثفة استخدم فيها مدرب اللياقة لمجموعه من أجهزة متنوعة تم بعدها مباشره تقسيم اللاعبين لمجموعتين وأجرى لهم تمرينًا تكتيكيًا تم تركيز التمارين عليه في نصف الملعب , كما وقد تمت مطالبه اللاعبين بضرورة التركيز والدقه في التمرير والتحرك السريع والمرن من قبل الجميع .

وكانت ختام تدريباتهم ابراز احتراف المناورات على كامل الملعب لجميع اللاعبين .

ومن جهه اخرى فقد تم خضوع حراس المرمى لنادي النصر , كلا من اللاعب عبدالله العنزي واللاعب متعب شراحيلي واللاعب وليد العنزي واللاعب محمد الحارثي لمجموعه من التدريبات المكثفة التي جرت وفق اشراف وملاحظه مدرب الحراس عبدالغني فهمي .

في حين ان اللاعب ابراهيم غالب لم يتم مشاركته في التدريب وذلك يعود لاسببا شعوره بإجهاد في عضلة الساق , التي كانت اصابته الاخيره فيها , وعليها فقد فضل المدرب خضوعه لبعض الايام من الراحه .