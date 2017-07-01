اخبار الهلال اليوم .. نادي الزعيم يستكمل صفقة شراء اللاعب “محمد كنو”

بعد كثير من عمليات المد والجزر بين الفريقان الاتفاق والهلال , لاتمام شراء عقد اللاعب محمد كنو , فقد تم الوصول اخيرا إلى اتفاق يقضي بشراء المده المتبقية من عقد ” محمد كنو ” لاعب خط وسط نادي الاتفاق , وذلك بعد انهاء مفاوضات إدارة نادي الاتفاق مع نظيرتها في الهلال , والتي قضت في عقد اللاعب ان مع فترة نهايته مع ناديه في يناير 2018 ينضم الى الزعيم ويصبح لاعبا هلاليا بشكل رسمي .

وقد علم موقعنا بأن الإدارة الزرقاء قدمت أربعة ملايين على ان تكون المدة المتبقية من عقد للاعب مع ناديه , الامر الذي تم الاتفاق عليه اخيرا , والاستمرار في عمليات مد جسور التعاون بين الناديين الهلال والاتفاق .

ومن جهه اخرى فقد قامت المصادر ببيان رغبة الاتفاقيين ان يعمدوا الى الاستفاده من اتفاقها مع إدارة الهلال حول نظام اعارة لاعب أو لاعبين من بطل الدوري والكأس , من اولئك اللذين ربما يتم الاستغناء عن خدماتهم في الموسم المقبل 2017 – 2018 من قبل المدرب الأرجنيتني الهلالي رامون دياز.

وهو الامر الذي لاقي تلاحيبا كبيرا من قبل عدد من أعضاء شرف الاتفاق بخطوة الإدارة وان تتمكن من الوصول إلى اتفاق مع نادي الهلال , وذلك باتمام عقد شراء اللاعب محمد كنو , وبعد ان اعلن بنفسه ” اللاعب كنو ” رغبته في الرحيل من الاتفاق وتم عليها توجيهه إلى النادي الأزرق – نادي الهلال السعودي – في العاصمه الرياض.

في حين ان اللاعب محمد كنو حاليا قد بات لاعب المحور الروماني ميهاي بنتلي في وقت قريب من التعاقد مع الاتفاق , وذلك بعد اتمام الوصول الى اتفاق مرضي بين الطرفين , والسير على بنود العقد، وتبقى رد إدارة ناديه , حيث انه في حالة انتظار حاليا الى أن يصل في مساء اليوم السبت أو غداً الأحد لاتمام العقد رسميا بين الطرفان واعلانه .