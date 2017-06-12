نشرة اسعار الذهب اليوم الاثنين 12 يونيو 2017 في السعودية بعملة الريال السعودي

في نشرة اسعار الذهب الموجزه , ضمن تعاملات اسعار الذهب الصباحيه بعملة الريال السعودي , فقد شهدت اسعاره استقرارا وثبوتا بنسبه بسيطه , فقد تم استقرار أسعار الذهب فى تعاملات هذا اليوم بتاريخ 12-6-2017.

وجاء في التقرير الخاص بـ اسعار الذهب اليوم , بان ثبوت اسعاره قد جاءت بنحو بسيط بعد تراجع شهدته الأسعار خلال تعاملات الاسبوع الماضي , وذلك بقيمة 3 ريال , وعليها فقد تم تسجيل سعر الذهب لعيار 24 سعر $40.75 دولار امريكي .

أسعار الذهب في السعودية اليوم لعيار 21:

أسعار الذهب في السعودية لعيار 21 بلغت اليوم الاحد بتاريخ 12 يونيو قيمة 133.72 ريال سعودي وبقيمة الدولار الامريكي بلغت سعر $35.66 , وتعتبر اسعار الذهب لعيار 21 هى الأكثر تأثرًا بأى تغير فى أسعار الذهب فى مصر وفي دول الخليج العربي وفي السعودية .

أسعار الذهب في السعودية اليوم لعيار 18:

بلغت اسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 12/6/2017 في اسواق المال السعوديه لعيار الذهب 18 قيمة 114.62 ريال سعودي , فيما بلغت بسعر الدولار الامريكي قيمة $30.56 , ويعتبر هذا العيار في الذهب هو من الأعيرة الأقل تداولًا فى مصر، وذلك بالتعاقب بينه وبين قدرات اسعار عيار 21 بينه وبين عيار 18، بيد ان الطلب عليه يزداد فى المناطق السياحية بمصر ويقل في دول الخليج والسعوديه بسبب الخساره في سعره اثناء البيع .

أسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 24:

لقد بلغت اسعار الذهب في السعوديه لسعر عيار الذهب 24 قيمة 152.82 ريال سعودي , فيما بلغت قيمته بعملة الدولار الامريكي اليوم الاثنين 12 يونيو 2017 قيمة $40.75 , وباعتبار ان عيار الذهب 24 هو الأقل تداولا فى مصر والاكثر تداولا في السعودية ودول الخليج , فان الطلب عليه يتفاوت مابين هنا وهناك لغلاء سعره وبريقه اللامع بشده , وهذا الامر محبب عند البعض , وغير مرغوب عند البعض الاخر .