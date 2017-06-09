اعلان توقيت موعد مباراة البرازيل والارجنتين ” الودية” الجمعة 9 يونيو 2017

يخوض منتخبي البرازيل والارجنتين اللقاء الودي المقرر اقامته في تاريخ اليوم الجمعه بعد الظهر مساء بتوقيت مكة المكرمة , ويستعد اللاعبون من المنتخبان لاجراء هذه المنافسه الصعبه , والتي ينتظرها عشاق كرة القدم العالمية .

ولقد جاء في الاخبار الابرز الخاصه باستعدادات البرازيل والارجنتين في لقاء اليوم , تأكيد لاعب خط دفاع فريق باريس سان جيرمان ونجم المنتخب البرازيلي ” اللاعب تياجو سيلفا ” على انه في الوقت الراهن يقوم بمواجهة كثير من الصعوبات قبيل اقتراب ميعاد مواجهة منتخب بلاده امام الارجنتين , وذلك حينما يبدا الصراع بينهما ويواجه لاعب برشلونة ونجم منتخب الارجنتين ” ليونيل ميسي ”

وعنها فقد صرح اللاعب سيلفا لوسائل الإعلام في بلاده البرازيل , وذلك من خلال لقاء الصحافه والاعلام لنجوم المنتخبين قبيل اقتراب المواجهه على هامش المباراة الودية بين البرازيل والأرجنتين المقرره مساء اليوم الجمعه , حيث قال سيلفا عبر تصريحاته :

“ان نحاول التصدي والدفاع أمام لاعب بمواصفات ميسي مهمة معقدة،فانا اعلم جيدا هذا الامر فقد عشته في لحظات محبطة للغاية أمام ميسي بوجه خاص , وذلك كان لأكثر من مرة عندما كنت لاعبًا في نادي انتر ميلان، والان تجمعنا كرة القدم مره اخرى نتقابل امام الارجنتين , كما نتقابل سنويا مع برشلونة في دوري الأبطال”.

وعن تصريحاته , فقد اردف سيلف بقول : “تعتبر الخسارة أمام برشلونة بنتيجه سداسيه , فانها التجربه المريره التي واجهتنا في الموسم الحالي “.

ومن جانبه فقد أكد سيلفا عبر تصريحاته لوسائل الاعلام البرازيليه الرياضيه بقول :

“ان هذا الصراع في مباراة البرازيل والارجنتين فهو لن يكون بين برشلونة وباريس سان جيرمان في المواجهة القادمة امامه , فان مباراة البرازيل والأرجنتين ستكون صعبه ولن يراها اللاعبون والجمهور على انها مباراه وديه وحسب ”

ومن الجدير بالذكر ان اخر مباراه جمعت بين البرازيل والارجنتين كانت قبل ستة اشهر حينما تمكن المنتخب البرازيل من هزيمة نظيره الارجنتيني بنتيجه ثلاثه اهداف نظيفه , في تصفيات كأس العالم الجولة الاولى .

موعد مباراة البرازيل والارجنتين