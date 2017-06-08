اخبار وموعد مباراة السعودية واستراليا مساء اليوم الخميس 8 يونيو 2017 بتصفيات كأس العالم بروسيا 2018

اخبار وموعد مباراة السعودية واستراليا مساء اليوم الخميس, يقدم لكم موقع كابتن نيوز الإخباري موعد مباراة السعودية واستراليا اليوم, حيث من المقرر بان يقوم النادي الأخضر بالرحيل لكي يقابل نظيره المنافس المنتخب الأسترالي فى المباراة التى تأتي ضمن مباريات العودة بدور المجموعات لتصفيات كأس العالم فى روسيا 2018 , وفى خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا على موعد مباراة السعودية واستراليا اليوم والمقرر خوضها فى يوم الخميس القادمة بامر الله تعالي وهو اليوم الموافق 8-6-2017 فى التصفيات المؤهلة لمونديات روسيا عام 2018 , أيضا نرفق لكم اسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية واستراليا فى التصفيات, حيث نجد بان الكثير من محبي الكرة السعودية يبحثون عن موعد وتفاصيل المباراة بشكل كامل.

موعد مباراة السعودية واستراليا القادمة , فجميع محبي الكرة العربية بشكل عام ومحبي كرم القدم السعودية بشكل خاص , أهلا بكم على موقعنا كابتن نيوز حيث ننشر لكم كافة التفاصيل لنرقي بالخدمة الإخبارية لدي موقعنا لمباراة السعودية القادمة, المباراة التى من المقرر بأن تكون فى ضمن مباريات العودية للمجموعة ب والتى يتواجد بها المنتخب السعودي, وهنا سنذكر لكم ترتيب المجموعة التى يتواجد بها المنتخب السعودي بامر الله تعالي.

اخبار وموعد مباراة السعودية واستراليا

مباراة السعودية واستراليا, هي المباراة التى سيقوم المنتخب الأخضر الذي يتواجد فى المركز الثاني من ترتيب المجموعة ب فى ضمن جدول ترتيب تصفيات كأس العالم 2018 بإمتلاكه رصيد 16 نقطة, ونجد بان المنتخب السعودي يتعادل مع المنتخب الياباني فى عدد النقاط وهو الذي يحتل صدارة المجموعة بإمتلاكه نفس عدد النقاط, ولكن هناك فارق أهداف تجعل المنتخب الياباتي صاحب المركز الأعلي ومتوفقا على منتخب السعودية الأخضر.

أما على الجانب الآخر فى ضمن اخبار موعد مباراة السعودية واستراليا , فنجد بأن اليابان متواجد فى المركز الأول بترتيب المجموعة برصيد نقطة, يليه المنتخب السعودي متواجد فى المركز الثاني بإمتلاكه رصيد 16 نقطة, بينما يتواجد فى المركز الثالث المنتخب الإسترالي الذي يمتلك 13 نقطة فى رصيده, وفى المركز الرابع نجد بأن المنتخب الإماراتي يتواجد فيه فى ضمن ترتيب هذه المجموعة بإمتلاكه تسعة نقط , ويليه منتخب العراق فى المركز الخامس بإمتلاكه أربعة نقاط , وفى نهاية ترتيب الجدية يتواجد المنتخب التايلندي فى المركز السادس بإمتلاكه رصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة السعودية واستراليا

فمن خلال ما تم إعلانه من الإتحاد الآسيوي لكرة القدم, عن موعد وتوقيت مباراة السعودية واستراليا الرسمي والمقرر خوضها فى يوم الخميس القادم بأمر الله تعالي الموافق 8 يونيو 2017 , حيث حدد بان يتم إنطلاق أحداث المباراة فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت جمهورية مصر العربية وفى تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية, وعن القنوات الرسمية التى ستقوم بنقل مباراة السعودية واستراليا فهي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية, ولم يتم تحديد إسم معلق المباراة حتي هذه اللحظة.